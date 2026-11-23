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Την επιβολή νέου φόρου στις περιουσίες που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ προτείνει ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ (Pedro Sánchez), λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, 29 Νοεμβρίου. Στόχος της πρότασης είναι η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για τη στέγαση, τη στήριξη οικογενειών με παιδιά και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο Σάντσεθ παρουσίασε την πρόταση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων στην Ισπανία, ο πλούτος εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον Ισπανό πρωθυπουργό, το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού κατέχει περισσότερο από το 10% του συνολικού πλούτου της χώρας, με το μερίδιό του να αυξάνεται συνεχώς από το 2010.

«Αν και έχουμε μειώσει τις ανισότητες των εισοδημάτων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, το 0,1% των πιο πλούσιων κατέχουν περισσότερο από το 10% του πλούτου. Και το μερίδιό τους δεν σταμάτησε να αυξάνεται από το 2010», ανέφερε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα έσοδα από τον προτεινόμενο φόρο θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν παροχές για την ανατροφή παιδιών, στεγαστικές πολιτικές και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης η φορολογία

Η ανακοίνωση του νέου φορολογικού μέτρου εντάσσεται στην προεκλογική αντιπαράθεση μεταξύ του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) και του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP).

Ο Σάντσεθ επιδιώκει να αναδείξει τις διαφορές στη φορολογική πολιτική των δύο κομμάτων, κατηγορώντας το PP ότι προωθεί μειώσεις φόρων προς όφελος των οικονομικά ισχυρότερων πολιτών.

Οι βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται σε ένα πολιτικό περιβάλλον στο οποίο η φορολογία, η κατανομή του πλούτου και το κόστος διαβίωσης αποτελούν σημαντικά ζητήματα αντιπαράθεσης.

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα εμφανίζεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, χωρίς ωστόσο να προκύπτει σαφής προοπτική αυτοδυναμίας.

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το ακροδεξιό κόμμα Vox θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Αντιδράσεις για τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών

Η πρόταση του Ισπανού πρωθυπουργού εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τη φορολόγηση των υψηλότερων περιουσιών και την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων.

Πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία έχουν ταχθεί υπέρ διαφορετικών μορφών φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να ενισχύσουν τα δημόσια έσοδα και να συμβάλουν στη χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών.

Αντίθετα, εργοδοτικές οργανώσεις εκφράζουν επιφυλάξεις για τέτοιου είδους μέτρα, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να οδηγήσουν επιχειρηματίες και επενδυτές στη μεταφορά των δραστηριοτήτων τους σε άλλες χώρες.

Κατά την άποψή τους, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Τι ισχύει σήμερα στην Ισπανία

Η Ισπανία διαθέτει ήδη ειδικό φορολογικό καθεστώς για τις μεγάλες περιουσίες.

Το 2022 θεσπίστηκε φόρος αλληλεγγύης για καθαρή περιουσία άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους περιφερειακούς φόρους περιουσίας.

Σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης ήταν να διασφαλιστεί ότι οι φορολογούμενοι με υψηλή περιουσία θα συνεισφέρουν στα δημόσια οικονομικά, ανεξάρτητα από την περιφέρεια στην οποία κατοικούν.

Η νέα πρόταση του Σάντσεθ αφορά σημαντικά υψηλότερες περιουσίες, με όριο τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Τι προτείνει το Λαϊκό Κόμμα

Στον αντίποδα, το Λαϊκό Κόμμα προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, καθώς και για τους νέους εργαζόμενους.

Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της παροχής φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνολογία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις αναδεικνύουν τη σημασία που αποκτά η φορολογική πολιτική στην προεκλογική συζήτηση, με τους Σοσιαλιστές να προτάσσουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά των υψηλών περιουσιών και το PP να δίνει έμφαση στις φορολογικές μειώσεις και στην ενίσχυση των επενδύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ