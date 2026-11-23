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Πυρκαγιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11), σε μεγάλο σωρό από ελαστικά, άχρηστα υλικά και πλαστικά παρά τη βιοτεχνική Λακατάμειας.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά είναι ορατή από απόσταση.

Η Δύναμη ανταποκρίθηκε με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας.

Η Πυροσβεστική, σύμφωνα με τον κ. Κεττή, θα χρειαστεί αρκετή ώρα για την πλήρη κατάσβεσή της.