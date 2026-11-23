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Έντονη κριτική για την απουσία συναδέλφου του από το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρή η 17χρονη μαθήτρια στην Κακοπετριά, άσκησε ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης. Όπως υπογράμμισε, «μόνο με την αυτοψία μπορεί να γίνει γνωστός ο χρόνος θανάτου». Εξάλλου, είπε, δεν μπορεί να γίνονται εκτιμήσεις από φωτογραφίες, και ειδικά εφόσον επρόκειτο και για μια ανήλικη.

«Εφόσον αποφάσισε η Αστυνομία ότι χρειαζόταν ιατροδικαστή και τον κάλεσε να πάει, τότε, η γνώμη μου είναι πως ήταν υποχρεωμένος να πάει στη σκηνή να κάνει αυτοψία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ματσάκης στην τηλεόραση του Αντ1 και την εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι».

«Θεωρώ ότι δεν μπορεί να αρνηθεί ο ιατροδικαστής εκτός αν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Για παράδειγμα, αν βρισκόταν σε άλλο περιστατικό. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, έπρεπε να υπάρχει η ευχέρεια να πάει ένας δεύτερος ιατροδικαστής. Υπάρχουν τρεις στη δημόσια υπηρεσία».

Η αυτοψία, είπε ο κ. Ματσάκης, είναι πολύ σημαντική. «Μόνο ο ιατροδικαστής μπορεί να προσδιορίσει το χρόνο θανάτου. Άμα δεν πάει ο ιατροδικαστής, τότε αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει γνωστό ποτέ. Μπορεί να είναι σημαντικό στοιχείο στη συνέχεια, μπορεί να μην είναι», επεσήμανε.

Υπογράμμισε, ακόμη, πως αυτοψίες δεν μπορεί να γίνονται με φωτογραφίες. «Σε λίγο θα ακούσουμε και ότι θα γίνονται και οι νεκροψίες με φωτογραφίες. Μόνο ο ιατροδικαστής στη σκηνή μπορεί να δει αυτά που πρέπει να δει και να εξετάσει αυτά που πρέπει να εξετάσει και να βγάλει τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλει για να βοηθήσει την Αστυνομία να κάνει τη σωστή διερεύνηση ενός περιστατικού», είπε.

«Η αυτοψία είναι απαραίτητη πάντοτε. Όμως, πρέπει να πηγαίνει ο ιατροδικαστής, έστω και αν στο τέλος αποδειχθεί ότι δεν ήταν και τόσο σημαντική η παρουσία του ιατροδικαστή. Όμως, πρέπει να πηγαίνει», ανέφερε ακόμη ο κ. Ματσάκης.

Αν δεν πάει στο σημείο ο ιατροδικαστής, είπε, τότε μπορεί να διαφύγει της προσοχής ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. «Υπάρχει βέβαια και ο ανθρώπινος παράγοντας. Έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί, μια ανήλικη κοπελίτσα. Έχουμε να κάνουμε με τους γονείς, την οικογένεια. Πρέπει να πάει ο ιατροδικαστής, να δείξει ότι ενδιαφέρεται. Ότι θέλει να βγει η αλήθεια και τα σωστά συμπεράσματα».

Το υπουργείο Υγείας

«Ο Υπουργός Υγείας αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, ζήτησε πλήρη καταγραφή γεγονότων και των δράσεων της ιατροδικαστικής υπηρεσίας», ανέφερε στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Δημήτρης Κωνσταντίνου.

Η έκθεση, όπως είπε, έχει ήδη παραληφθεί από τον Υπουργό, όπου σύμφωνα με αυτή, όπως καταγράφει τα γεγονότα, «ο χειρισμός της υπόθεσης συνάδει με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την ιατροδικαστική Υπηρεσία».

Σε παρατήρηση ότι η Αστυνομία επέμενε στην παρουσία ιατροδικαστή στο σημείο, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας, είπε πως «από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εξωτερικές κακώσεις άρα δεν υπάρχει υπόνοια εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, δεν προβλέπεται όπως ο ιατροδικαστής μεταβεί στη σκηνή».

Η θέση, ωστόσο, του Υπουργείου Υγείας, πρόσθεσε, είναι ότι «η συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν μια εξαιρετικά ιδιαίτερη περίπτωση. Αφορούσε τον θάνατο ενός 17χρονου κοριτσιού κάτω από άγνωστες συνθήκες σε ένα ξενοδοχείο. Θεωρούμε ότι έπρεπε να είχε επιδειχθεί μεγαλύτερη ενσυναίσθηση από την Υπηρεσία και έπρεπε να μεταβεί στο χώρο. Αυτή είναι η θέση του Υπουργείου Υγείας».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξουν επιπτώσεις για τους ιατροδικαστές, ο εκπρόσωπος απάντησε πως ακολουθήθηκε η ισχύουσα διαδικασία και το πρωτόκολλο. «Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση για πειθαρχική δίωξη. Αυτό ωστόσο δεν αναιρεί το γεγονός ότι αφορούσε το περιστατικό μια ιδιαίτερη περίπτωση και θεωρούμε ότι έπρεπε να έχει επιδειχθεί μεγαλύτερη ενσυναίσθηση».