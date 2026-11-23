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Την άμεση προώθηση του σχεδίου αποκατάστασης των γυναικών υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς ζητά το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ, αντιδρώντας στη μετάθεση της καταβολής των αποζημιώσεων για την περίοδο 2027–2029. Το Κίνημα καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει τα αναγκαία κονδύλια και να παρουσιάσει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΟΓΟ αναφέρει ότι η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και 35 χρόνια. Όπως σημειώνει, οι γυναίκες υπαξιωματικοί εκτελούσαν τα ίδια καθήκοντα με τους άνδρες συναδέλφους τους, αλλά υπέστησαν διαφορετική μεταχείριση λόγω φύλου, με συνέπειες στην επαγγελματική τους ανέλιξη, τις απολαβές και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Κατά το Κίνημα, τη διάκριση είχε διαπιστώσει και η Επίτροπος Διοικήσεως.

Το ΠΟΓΟ αναφέρει ότι το Υπουργείο Άμυνας παρουσίασε πρόταση αποκατάστασης τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026, η οποία, σύμφωνα με την ενημέρωση της κυβέρνησης που επικαλείται το Κίνημα, δεν προωθήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προσθέτει ότι ο υπουργός Άμυνας επικαλέστηκε οικονομικά και τεχνοκρατικά ζητήματα.

Το Κίνημα θέτει το ερώτημα πώς παρουσιάστηκε σχέδιο αποζημιώσεων ύψους περίπου €35 εκατ. χωρίς να έχει διασφαλιστεί η εφαρμογή του και ζητά να διευκρινιστεί αν ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει κονδύλι για την πρώτη καταβολή το 2027.