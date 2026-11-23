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Μια νέα εποχή στην πολεμική αεροπορία, όπου τα μαχητικά αεροσκάφη ενδέχεται να επιχειρούν χωρίς ανθρώπινο πλήρωμα, προδιαγράφει η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η βρετανική Βασιλική Αεροπορία (Royal Air Force – RAF) βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας ριζικής αναδιάρθρωσης, καθώς το επόμενο μαχητικό που θα εντάξει στο δυναμικό της θα μπορούσε να είναι και το τελευταίο που σχεδιάζεται για να φιλοξενεί πιλότο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αρχηγός του Επιτελείου Αεροπορίας, Πτέραρχος Σερ Χαρβ Σμιθ, η AI θα μπορούσε να αναλάβει τα πιο επικίνδυνα καθήκοντα που εκτελούνται σήμερα από ανθρώπους, με μη επανδρωμένα μαχητικά να αναμένεται να πετάξουν στον εναέριο χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου τον επόμενο χρόνο.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της RAF, η «μελλοντική RAF θα συνδυάζει αεροσκάφη Typhoon και F-35 με αυτόνομα συστήματα». «Αν χρησιμοποιηθούν σωστά, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι μηχανές θα αναλάβουν τις πιο επικίνδυνες αποστολές αντί για τους ανθρώπους, αλλά η τεχνολογία πρέπει να ενισχύει την ανθρώπινη κρίση και όχι να υποκαθιστά τη λογοδοσία», τόνισε.

Το νέο αεροσκάφος, με την ονομασία Tempest, αναπτύσσεται από την Edgewing, μια κοινοπραξία μεταξύ της βρετανικής BAE Systems, της ιταλικής Leonardo και της ιαπωνικής Japan Aircraft Industrial Enhancement Company. Τον Ιούλιο, το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε σύμβαση ύψους 4,6 δισ. λιρών για τον σχεδιασμό του μαχητικού στο πλαίσιο του προγράμματος GCAP, καθώς οι τρεις χώρες συνεργάζονται για να διατηρήσουν την αεροπορική υπεροχή έναντι απειλών από ανταγωνιστικές δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Αεροπορικής Μάχης (GCAP) στοχεύει στην παραγωγή ενός μαχητικού stealth έκτης γενιάς, το οποίο θα συνδυάζει πιλοτήριο με πλήρωμα, τεχνολογία AI και προηγμένους αισθητήρες.

Μιλώντας για το Tempest, ο Σερ Χαρβ σημείωσε: «Το αεροσκάφος του προγράμματος GCAP είναι ίσως το τελευταίο επανδρωμένο μαχητικό που θα κατασκευάσουμε ποτέ – όχι επειδή οι άνθρωποι θα γίνουν λιγότερο σημαντικοί, κάθε άλλο» και πρόσθεσε: «Μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη θα αρχίσουν να πετούν στον βρετανικό εναέριο χώρο τον επόμενο χρόνο. Αυτό είναι εξίσου συναρπαστικό και αναγκαίο».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με δυνατότητες AI θα μεταμορφώσουν τη στρατιωτική αεροπορία τόσο βαθιά όσο και η μετάβαση από τους έλικες στους αεριωθούμενους κινητήρες» σημείωσε ο επικεφαλής της RAF στον Telegraph.

Σε ομιλία του στο Royal United Services Institute τον Οκτώβριο, ο Σερ Χαρβ υποστήριξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη συγκέντρωσε εμπειρία και εκπαίδευση αερομαχίας που ισοδυναμεί με 50 χρόνια ανθρώπινης πείρας μέσα σε μόλις 14 ημέρες προσομοίωσης. Η RAF διευρύνει ήδη τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Τον Οκτώβριο, ανέπτυξε για πρώτη φορά ένα drone τύπου Protector για την παρακολούθηση ρωσικών πολεμικών πλοίων και άλλων ξένων σκαφών στη Μάγχη. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα από τα 16 που έχει προμηθευτεί η υπηρεσία. Παράλληλα, μαχητικά Typhoon έχουν εξοπλιστεί με ρουκέτες κατευθυνόμενες με λέιζερ για την αντιμετώπιση ιρανικών drones.

Ωστόσο, ο Σερ Χαρβ υπογράμμισε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας θα παραμείνει κεντρικός πυλώνας της RAF. Αποκάλυψε μάλιστα ότι περίπου 300 εκπαιδευόμενοι αποφοιτούν κάθε μήνα, καθώς η δύναμη της αεροπορίας επεκτείνεται, ενώ επισήμανε την ανάγκη για σύγχρονα αεροσκάφη και οπλικά συστήματα, βάσεις ικανές να αντέξουν σε επιχειρησιακές διαταραχές, καθώς και στενή συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Πέρα από τις εξελίξεις στους αιθέρες, ο Σερ Χαρβ προειδοποίησε ότι το διάστημα εξελίσσεται σε νέο πεδίο μάχης, καθώς οι δορυφόροι στηρίζουν κρίσιμες λειτουργίες, όπως η πλοήγηση, οι τραπεζικές συναλλαγές και η εθνική ασφάλεια.

Τέλος, το πρόγραμμα ανάπτυξης του νέου μαχητικού ενδέχεται να προσελκύσει και άλλες χώρες. Ο Καναδάς εντάχθηκε ως «χώρα-παρατηρητής» τον Ιούλιο, αποκτώντας προνομιακή πρόσβαση στο έργο χωρίς δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις, ενώ τον Οκτώβριο ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «ανοιχτό» στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας στην κοινοπραξία.

protothema.gr