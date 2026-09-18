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Συναγερμός σήμανε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ μετά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 σε κατοικημένη περιοχή.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πιλότος είναι σώος αφού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης.

Το αεροσκάφος ανήκε στην 149η Πτέρυγα Μάχης της Εθνοφρουράς του Τέξας. Συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Γκραντ Τράβερς στην πολιτεία Μίσιγκαν, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, σύμφωνα με το Fox News.

FOX 2 Detroit confirmed that the plane which crashed in Blair Township, Michigan was a F-16.



Seeing reports that the pilot was able to eject safely. pic.twitter.com/CfT2qriwJq — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 17, 2026

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι έχουν αποκλείσει μια ζώνη σε ακτίνα ενάμιση χιλιομέτρου γύρω από το σημείο της συντριβής και ζήτησαν την εκκένωσή της περιοχής λόγω «διαρροής χημικών».

F-16 crashes near Green Lake Township, Michigan. Pilot has reportedly safely ejected. pic.twitter.com/5uVx7pHgIu September 17, 2026

Εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από το σημείο της συντριβής του F-16 και φλεγόμενα συντρίμμια στο έδαφος.

iefimerida.gr

