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Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ η δικαστική έρευνα διευρύνεται και πλέον περιλαμβάνει και έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων.

Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως, σε σχέση με τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη μετά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, βρίσκονται πλέον στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι δύο κατηγορούμενοι αμφισβητούν την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, την οποία θεωρούν λανθασμένη, και αναμένεται να προσφύγουν εναντίον της.

Τέλος στην απεργία πείνας και δίψας για τον γιατρό

Ούτε ένα 24ωρο δεν άντεξε η απεργία πείνας και δίψας που είχε ανακοινώσει ο γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την ίδια ώρα, η σύζυγός του έχει ήδη οδηγηθεί στο κελί όπου κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Ο γιατρός διέκοψε από τα ξημερώματα της Πέμπτης την απεργία πείνας και δίψας και ενημέρωσε επίσημα τη διοίκηση των φυλακών για την απόφασή του.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, πέρασε από τη συνέντευξη κατά την οποία ενημερώθηκε αναλυτικά για τους κανόνες της φυλακής, καθώς και για όσα επιτρέπεται και όσα δεν επιτρέπεται να κάνει.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στη ΣΤ’ πτέρυγα και τοποθετήθηκε σε κελί μαζί με προφυλακισμένους αστυνομικούς. Όλοι βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας.

«Ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη»

Σύμφωνα με το Star, ορισμένα από τα πρώτα λόγια του όταν έφτασε στην πτέρυγά του ήταν: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου, εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα», φέρεται να είπε προκαλώντας.

Η πρώτη εικόνα της γιατρού στη φυλακή

Διαφορετική είναι η εικόνα της συζύγου του, η οποία, σύμφωνα με το Star, δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ψύχραιμη. Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, όπου φέρεται να έκλαιγε συνεχώς.

Η γιατρός πέρασε από τη διαδικασία της συνέντευξης με τη διευθύντρια και τον αρχιφύλακα και ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας της φυλακής.

Μεταξύ άλλων, θέλησε να μάθει:

Ποιες ώρες μπορεί να δέχεται επισκέψεις.

Ποιες ημέρες μπορούν να την επισκέπτονται οι δικοί της άνθρωποι.

Με ποιον τρόπο μπορούν να της καταθέτουν χρήματα.

Σε καθεστώς προστασίας μαζί με άλλες κρατούμενες

Η 55χρονη γιατρός, η οποία είχε πραγματοποιήσει την πλασμαφαίρεση, βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας μαζί με κατηγορούμενες για κακοποιήσεις παιδιών.

Θα προαυλίζεται αποκλειστικά μαζί τους, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κλίμα στις γυναικείες φυλακές είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι οι υπόλοιπες κρατούμενες δεν θέλουν ούτε να τη βλέπουν.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές

Βασική προτεραιότητα των σωφρονιστικών αρχών είναι να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και η σωματική ακεραιότητα των δύο κρατουμένων, καθώς το κλίμα χαρακτηρίζεται τεταμένο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις φυλακές Κορυδαλλού. Το 2023 είχε πραγματοποιήσει συναυλία στη γυναικεία πτέρυγα, όπου είχε αναπτύξει προσωπική και συναισθηματική σχέση με τις κρατούμενες.

Για την προστασία τους, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται ξεχωριστά, υπό αυξημένη επιτήρηση, ενώ θα παραμένουν σε χώρους στους οποίους η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη.

Πού κρατούνται οι δύο γιατροί

Η 55χρονη γιατρός τοποθετήθηκε σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας, κοντά στο ιατρείο, σε τμήμα όπου κρατούνται κυρίως γυναίκες που κατηγορούνται για κακοποίηση ανηλίκων.

Ο σύζυγός της βρίσκεται στην έκτη πτέρυγα, σε κελί που μπορεί να φιλοξενήσει δύο έως τρεις κρατούμενους. Στη συγκεκριμένη πτέρυγα μεταφέρονται κυρίως άτομα που έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα.

Οι δύο αναμένεται να καταθέσουν τα πρώτα τυπικά αιτήματα που προβλέπονται για τους νεοεισερχόμενους κρατούμενους, μεταξύ των οποίων και η τοποθέτηση τηλεόρασης στα κελιά τους.

Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των δύο γιατρών

Την ίδια στιγμή, διευρύνεται η έρευνα για την οικονομική δραστηριότητα του ζεύγους των γιατρών. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν αναλυτικά τα περιουσιακά τους στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτει το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Εφόσον εντοπιστούν σχετικές ενδείξεις, η Αρχή αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στη δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και να διαβιβάσει τον σχετικό φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Νέα δεδομένα στη δικαστική έρευνα

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία προστίθενται στη δικαστική έρευνα για την υπόθεση. Την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού με υπνοθεραπευτή στο γραφείο του στην Κηφισιά.

Το ραντεβού, ωστόσο, δεν έγινε ποτέ, καθώς μεσολάβησε ο αιφνίδιος θάνατος του τραγουδιστή.

Η φωτογραφία που έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή

Ο συγκεκριμένος θεραπευτής προσήλθε αυτοβούλως ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, κρίνοντας ότι η μαρτυρία του είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στη δικαστική διαδικασία.

Ερωτήματα προκαλεί, παράλληλα, το γεγονός ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει στον υπνοθεραπευτή φωτογραφία του καλλιτέχνη.

Ο μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα, προκειμένου να εξηγήσει τον ακριβή λόγο για τον οποίο του είχε αποσταλεί το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό.

Πηγή: iefimerida.gr