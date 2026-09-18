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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από πυρκαγιά σε όχημα τύπου βαν.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρεται ότι στις 3:55, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο μπροστά από την οικία του ιδιοκτήτη στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στην επαρχία Λεμεσού.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό του μέρος, ενώ για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Ο παραπονούμενος ανέφερε στις Αρχές ότι δεν υποψιάζεται οποιοδήποτε πρόσωπο.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

