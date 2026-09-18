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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε σταθμευμένο μηχανοκίνητο όχημα σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στην Πάφο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 21:11 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 21:30.

Από τις φλόγες και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής, ενώ επηρεάστηκε και η βαφή του οχήματος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.