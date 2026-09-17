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Πυρκαγιά στην περιοχή Καψάλι μεταξύ των Κοινοτήτων Μηλιού και Γιόλου της επαρχίας Πάφου, ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (17/09), η οποία ωστόσο έχει οριοθετηθεί.

Για την κατάσβεσή της εργάστηκαν έξι στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς και Σταθμό Υπαίθρου Στρουμπιού.

Από το Τμήμα Δασών εργάστηκε ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα και ένα Υδροφόρο όχημα μεταφοράς νερού.

Από υπηρεσία Θήρας μιά Κ.Μ.Π και ένας εκμισθωμένος προωθητής γαιών, όπως και ένα όχημα από εθελοντική ομάδα ΑΤΛΑΣ-ΔΙΑΣ.

Η πυρκαγιά έχει κάψει 8 δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων.

Αυτήν την ώρα γίνονται τελικές κατασβέσεις και ασφάλιση της περιοχής.