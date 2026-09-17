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Πολύωρη ήταν η σημερινή ακροαματική διαδικασία (17/9) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, για την υπόθεση βιασμού με κατηγορούμενο τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, κατά τη σημερινή δικάσιμο συνεχίστηκε η κατάθεση βασικού μάρτυρα κατηγορίας στην υπόθεση. Η μαρτυρία του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη δικάσιμο και σήμερα, έπειτα από αρκετές ώρες, ολοκληρώθηκε η εξέτασή του από την κατηγορούσα Αρχή.

Ακολούθως, η πλευρά της υπεράσπισης του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ζήτησε χρόνο προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα για την αντεξέταση του συγκεκριμένου μάρτυρα.

Μετά το σχετικό αίτημα, το Κακουργιοδικείο όρισε ως επόμενη δικάσιμο την 22α Σεπτεμβρίου. Όπως είχε γράψει το philenews σε προηγούμενο δημοσίευμα, η παρουσίαση της μαρτυρίας της κατηγορούσας Αρχής, από την Ανώτερη Δικηγόρο της Δημοκρατίας, Μικαέλλα Πασιαρδή, βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου στη μέση.

Οι πέντε κατηγορίες που βαραίνουν τον κ. Φαίδωνος και για τις οποίες απάντησε μη παραδοχή, αφορούν στα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης (δύο κατηγορίες), της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη. Τα αδικήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπος ο εν αργία δήμαρχος κρίνονται ως πολύ σοβαρά. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες σε περίπτωση καταδίκης επισύρουν ποινή φυλάκισης δια βίου. Τα αδικήματα αυτά φέρονται να διαπράχθηκαν το 2014.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.