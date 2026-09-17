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Χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Κύπρο ακόμη και από την ηλικία των 11 ετών έχει καταγράψει διεθνής έρευνα Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), η οποία διεξάγεται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και κάλυψε τα έτη 2021-2022.

Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό των μαθητών και μαθητριών που ανέφεραν ότι είχαν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό τσιγάρο έστω και μία φορά στη ζωή τους παρουσιάζει σαφή διαφοροποίηση ανά ηλικία.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία, στην ηλικία των 11 ετών έκανε χρήση ποσοστό 4,8% των μαθητών, το ποσοστό ανήλθε σε 16,2% στα 13 έτη και στο 38,2% στα 15 έτη.

Τα πιο πάνω περιλαμβάνονται σε απάντηση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, σε ερωτήσεις του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας Οδυσσέα Φ. Μιχαηλίδη και της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου Λίτσας Δρουσιώτου.

Σύμφωνα με την υπουργό, τα δεδομένα αυτά αποτελούν σημαντική βάση αναφοράς για την παρακολούθηση του φαινομένου στον μαθητικό πληθυσμό και αναδεικνύουν τη σημασία της έγκαιρης και συστηματικής πρόληψης, ιδιαίτερα πριν και κατά τα πρώτα χρόνια της εφηβείας. Η υπουργός αναφέρει επίσης, πως η δεύτερη συμμετοχή της Κύπρου στην έρευνα αφορούσε τον κύκλο του 2025/2026 (έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο 2025 – Ιανουάριο 2026) και τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει περαιτέρω, πως στο πλαίσιο του θεσμικού και παιδαγωγικού του ρόλου, συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων και των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021-2028, σε συνεργασία με την ΑΑΕΚ και τους άλλους συναρμόδιους φορείς.

Όπως εξηγεί, η συμβολή του Υπουργείου επικεντρώνεται πρωτίστως στην πρόληψη και στην ενίσχυση του προστατευτικού ρόλου του σχολείου απέναντι στις εξαρτητικές συμπεριφορές. Σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος, βασική επιδίωξη είναι η πρόληψη της χρήσης και η αποτροπή της έναρξης χρήσης νικοτίνης, καπνικών προϊόντων και προϊόντων ατμίσματος από παιδιά και εφήβους.

Η υπουργός παρατηρεί επίσης, πως η προληπτική προσέγγιση του ΥΠΑΝ δεν περιορίζεται στην ενημέρωση για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της χρήσης. Επιδιώκει ευρύτερα την ενίσχυση των παραγόντων που προστατεύουν τα παιδιά και τους εφήβους από την εμπλοκή σε εξαρτητικές συμπεριφορές, μέσα από την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης και της ικανότητας λήψης υπεύθυνων αποφάσεων, τη δημιουργία θετικού και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και την έγκαιρη αναγνώριση και υποστήριξη παιδιών που ενδέχεται να παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες ή ευαλωτότητα.

Διευκρινίζει εξάλλου, πως ο ρόλος του ΥΠΑΝ στα θέματα εξαρτήσεων είναι πρωτίστως προληπτικός, παιδαγωγικός και υποστηρικτικός.