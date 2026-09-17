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Στις 23 Σεπτεμβρίου μεταβαίνει στην Νέα Υόρκη ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον ΓΓ του ΟΗΕ και την Προσωπική του Απεσταλμένη Μαρία Άγκελα Ολγκίν. Περιμένει, είπε, ουσιαστικές συζητήσεις ως προς τον οδικό χάρτη για την συνέχιση της διαδικασίας.

Σε δηλώσεις μετά την συνάντηση σήμερα, Πέμπτη με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η οποία, όπως είπε «ήταν καλύτερη από την προηγούμενη», ο κ. Έρχιουρμαν επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει στο πρόγραμμα τριμερής συνάντηση των δύο ηγετών με τον ΓΓ του ΟΗΕ, ούτε συνάντηση 5+1. «Άλλωστε δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην χθεσινή δήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι οι αναφορές του ότι «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει» και «δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος» ήταν σημαντικές. Ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι ο ίδιος από την αρχή λέει πως δεν πρέπει να γίνει μια νέα συνάντηση 5+1 απλώς για να γίνει, αλλά να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και ότι η πρόοδος στη Λευκωσία προηγουμένως είναι απαραίτητη.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν παρέπεμψε επίσης σε δικές του δηλώσεις παλιότερα πως δεν πρέπει να επαναληφθούν τα όσα έγιναν το 2004 με τα δημοψηφίσματα και το 2017 στο Κράν Μοντανά, σημειώνοντας ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες χρησιμοποίησε μια πιο σκληρή λέξη μιλώντας για «λάθη».

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι στην σημερινή συνάντηση συζήτησαν ΜΟΕ και την ουσία του Κυπριακού και πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε ορισμένες νέες ιδέες και αυτός του ανέφερε τις δικές του απόψεις.

Ανέφερε επίσης ότι κατά την επεξεργασία ΜΟΕ, θα πρέπει να αποφεύγονται βήματα που υπονομεύουν την υφιστάμενη ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης κάνοντας ξανά αναφορά στην ακύρωση δύο φεστιβάλ και την εκδήλωση της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα, τις αντιδράσεις για την συνάντηση του Μεχμέτ Ντάνα με ξένους Πρέσβεις στην νεκρή ζώνη και αποφάσεις του ΕΚ. Όλα αυτά είπε τα έθεσαν τόσο στην ΕΕ όσο και τον ΟΗΕ.

Ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε ότι δεν είναι αντίθετος σε μια νέα συνάντηση 5+1, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προετοιμασίες στη Λευκωσία και να τεθούν οι απαραίτητες βάσεις για να αποφέρει αποτελέσματα. «Προς το παρόν, οι προϋποθέσεις για μια νέα συνάντηση 5+1 δεν έχουν εκπληρωθεί» ανέφερε.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι, όπως είπε και σε συνέντευξή του προ ολίγων ημερών, η τ/κ πλευρά έχει συμφωνήσει στα 6 από τα 7 σημεία που έθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ όταν ήρθε στην Κύπρο τέλος Ιουλίου. Τα 7 σημεία, ανέφερε, είναι νέα σημεία διέλευσης, αποναρκοθέτηση, κοινοί μηχανισμοί αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και παράτυπης μετανάστευσης, ο αθλητισμός, η ιθαγένεια της ΕΕ για παιδιά από μεικτούς γάμους και την δομή για το μηχανισμό που αφορά την κοινωνία των πολιτών. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για νέα σημεία διέλευσης.

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι «αρμόδιοι φορείς» στην ε/κ πλευρά, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά, χαρακτήρισαν το ζήτημα της ιθαγένειας για παιδιά από μεικτούς γάμους «ανθρωπιστικό ζήτημα» κι αυτό, πρόσθεσε, είναι ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός, αλλά επανέλαβε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά το θεωρεί ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για ένα από αυτά, δηλαδή τα νέα σημεία διέλευσης. Ως εκ τούτου, είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε περαιτέρω και τα 7 ζητήματα. Έχουμε ήδη αποδεχτεί τα 6 από αυτά».

Ο κ. Έρχιουρμαν ξεκαθάρισε πάντως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά συμφωνία στα ΜΟΕ και στην μεθοδολογία «ούτε στο πρώτο σημείο από τα τέσσερα που είχαμε θέσει, υπάρχει συμφωνία». «Αλλά θα συνεχίσουμε να αναζητούμε την λύση γιατί για εμάς ‘η μη λύση είναι λύση’ δεν είναι προσέγγιση» είπε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την συχνότητα των συναντήσεων των δύο ηγετών και το αποτέλεσμα τους, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι στην ερώτηση γιατί συναντιέστε αφού αποτέλεσμα δεν υπάρχει, η απάντηση είναι απλά «συναντιόμαστε για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα» κι επανέλαβε πως αυτό «δεν είναι τραπέζι διαπραγματεύσεων, αλλά συνομιλίας, όπου οι δύο πλευρές ακούν η μια τις απόψεις της άλλης».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι υπάρχει ακόμη ένα σημείο σημαντικό στις χθεσινές δηλώσεις του κ. Γκουτέρες και αυτό είναι πως τα ΗΕ δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια για την Κύπρο. «Συνεπώς, η διαδικασία αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Εάν ο Γενικός Γραμματέας και η Προσωπική του Απεσταλμένη, σκοπεύουν να αναλάβουν ρόλο διευκόλυνσης όσον αφορά τα ζητήματα που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί, και εάν το πράξουν, αυτό σίγουρα θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στις συζητήσεις εδώ. Αναμένω ότι θα καταβάλουν μια τέτοια προσπάθεια. Επομένως, πιστεύω ότι οι συναντήσεις στη Νέα Υόρκη θα είναι ουσιαστικές, τουλάχιστον όσον αφορά την παρουσίαση ενός οδικού χάρτη για τη διαδικασία που θα προχωρήσει», όπως είπε.

ΚΥΠΕ