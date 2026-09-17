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Τον Δεκέμβριο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη θέσπιση ελάχιστου ορίου ηλικίας 15 ετών για την πρόσβαση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού. Όπως ανέφερε, η Κύπρος προτίθεται παράλληλα να ενσωματώσει μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας στον Ψηφιακό Πολίτη.

«Μία είναι η πτυχή της ρύθμισης και του καθορισμού του ορίου ηλικίας, στην οποία προβαίνουν και άλλες χώρες, και άλλη είναι η εφαρμογή της με σωστό τρόπο στις πλατφόρμες», σημείωσε. «Θα πρέπει οι πλατφόρμες να έρθουν και να υλοποιήσουν μηχανισμούς κατάλληλους, οι οποίοι να αναγνωρίζουν την ηλικία του ατόμου, να μπορούν να αποδείξουν ότι το άτομο είναι πέραν του ηλικιακού ορίου που καθορίζεται, χωρίς να αποθηκεύουν άλλα προσωπικά δεδομένα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η νομοθεσία θα καθορίζει τη συγκεκριμένη ευθύνη που θα έχουν οι πλατφόρμες.

Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι «αναμένουμε να δούμε και την τελική μορφή του EU Kids Act που ανακοινώθηκε χθες από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Όπως εξήγησε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τον μηχανισμό «EU Age Verification Blueprint», στη συζήτηση και διαμόρφωση του οποίου συμμετέχει και η Κύπρος, η οποία προτίθεται να τον ενσωματώσει στον Ψηφιακό Πολίτη. «Θεωρούμε ότι θα είναι η καλύτερη δυνατή λύση για να εφαρμοστεί τεχνικά η ρύθμιση. Αυτό, όμως, θα πάρει χρόνο για να γίνει», διευκρίνισε.

«Η ευθύνη θα είναι στις ίδιες τις πλατφόρμες να εφαρμόσουν δικούς τους μηχανισμούς», είπε ο Νικόδημος Δαμιανού, προσθέτοντας πως αναμένει ότι μέσα από τη νομοθεσία θα τους δοθεί ένα διάστημα κάποιων μηνών για να προσαρμοστούν. «Μέσα σε αυτό το διάστημα, όπως και σε άλλες εθνικές νομοθεσίες που έχουμε δει, θα απαιτηθεί να περάσουν και υφιστάμενους χρήστες τους από αυτόν τον έλεγχο ηλικιακής επαλήθευσης και να βεβαιωθούν ότι και οι υφιστάμενοι, οι οποίοι έγιναν χρήστες χωρίς αυτούς τους μηχανισμούς, πληρούν το κριτήριο της ηλικίας», επεσήμανε.

«Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και σίγουρα η δύναμη της μιας χώρας από μόνης της είναι πολύ λιγότερη από τη δύναμη που έχει συλλογικά η Ευρώπη να πει στις πλατφόρμες ότι πρέπει να εφαρμόζουν αυτούς τους μηχανισμούς για ηλικιακή φραγή, διαφορετικά ενεργοποιούνται οι πρόνοιες του Digital Services Act (DSA)», σημείωσε. «Αν το πει αυτό η Ευρώπη συλλογικά – προς τα εκεί κατευθύνεται και η χθεσινή ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -, τότε γίνεται πολύ πιο μεγάλη η πίεση στις πλατφόρμες για να το υλοποιήσουν», πρόσθεσε.

«Τώρα πλέον που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της για το EU Kids Act, αναμένουμε να δούμε και τι περιθώριο θα αφήσει στα κράτη μέλη να καθορίσουν τα δικά τους όρια ή αν θα κινηθεί με διαφορετικό τρόπο», σημείωσε ο Υφυπουργός Έρευνας. «Στο παρόν στάδιο, πολύ μεγάλος αριθμός των κρατών μελών είτε έχουν ήδη ξεκινήσει να ετοιμάζουν τη νομοθεσία, όπως κάναμε εμείς, είτε είναι σε φάση που τη συζητούν στα νομοθετικά τους σώματα», επεσήμανε, εκφράζοντας την άποψη ότι το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφήνει ευελιξία στα κράτη μέλη για να καθορίσουν κάποιες δικές τους παραμέτρους σε εθνικό επίπεδο.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει την τάση ότι η Ευρώπη απαιτεί τη φραγή πρόσβασης στα ΜΚΔ μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία, δήλωσε ο Νικόδημος Δαμιανού, Όπως εξήγησε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι τα παιδιά ηλικίας έως 13 ετών δεν θα έχουν καμία πρόσβαση στα ΜΚΔ, τα παιδιά 13-15 ετών θα έχουν ένα μίνι λογαριασμό με περιορισμούς στις λειτουργίες και στον χρόνο πρόσβασης, ενώ για άτομα 15-18 ετών θα υπάρχουν ειδικές πρόνοιες στις πλατφόρμες για να εμφανίζουν κατάλληλο περιεχόμενο σε αυτά τα άτομα. Πρόκειται για ένα πλαίσιο «πολύπλοκο στην υλοποίησή του από τις πλατφόρμες», τόνισε.

Σε προχωρημένο στάδιο το νομοσχέδιο

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Κυβέρνηση, ο Υφυπουργός Έρευνας είπε ότι αυτό βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, σημειώνοντας ότι «ο στόχος μας είναι να κατατεθεί στη Βουλή τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους». «Μέχρι τότε, όμως, θα γίνει μία διαβούλευση μέσω της Φωνής του Πολίτη με τους πολίτες για να πουν την άποψή τους και θα γίνει, επίσης, στοχευμένη διαβούλευση με οργανωμένα σύνολα», εξήγησε. Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα γίνει εκτίμηση επιπτώσεων από την Επίτροπο για τα Δικαιώματα του Παιδιού για να δούμε και την επιστημονική πτυχή αυτού του θέματος».

«Αυτά θα συντρέχουν με την ετοιμασία της νομοθεσίας και αναλόγως θα ληφθούν υπόψιν, όπως βέβαια και όποιες κινήσεις τελικά διευκρινιστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετοιμασία του τελικού νομοσχεδίου», επεσήμανε ο Νικόδημος Δαμιανού.

«Η Κυβέρνηση έχει τηρήσει αυτό που έχει πει από τις αρχές της χρονιάς, ότι προχωρεί με διάθεση και δυναμική πρόθεση να θέσει κάποια όρια και να βάλει στο τραπέζι αυτό το πολύ σοβαρό θέμα», τόνισε. «Αν πάμε στις συζητήσεις που γίνονταν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα χρόνο πριν, ήταν λίγες οι φωνές που ακούγονταν για φραγμό (στη χρήση των ΜΚΔ)», είπε. Ωστόσο, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των αλγορίθμων και της εθιστικής συμπεριφοράς που αναπτύσσουν οι χρήστες των ΜΚΔ, υπήρξε μεγάλη αλλαγή στη στάση πολλών κρατών μελών τους τελευταίους 6 μήνες, όταν η Κύπρος είχε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Έρευνας, προσθέτοντας ότι «σχεδόν στην ολότητά της η Ευρώπη δηλώνει την πρόθεση να προχωρήσει με σχετική νομοθετική ρύθμιση».

ΚΥΠΕ