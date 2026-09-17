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Την παράταση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες καυσίμων κίνησης, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, ενέκρινε ομόφωνα η Βουλή κατά την πρώτη συνεδρία της Ολομέλειας μετά τις θερινές διακοπές.

Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε και εξετάστηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, καθώς η υφιστάμενη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης έληγε το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα,παρατείνονται οι μειωμένοι συντελεστές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κατά 8,33 σεντ, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Όπως εξήγησε η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, η παράταση αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2026.

Από πλευράς του, ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, ανέφερε ότι η θέση του κόμματός του είναι πως η συγκεκριμένη μείωση θα πρέπει να καταστεί μόνιμη.

Με αφορμή τη συζήτηση, πρότεινε επίσης τον τερματισμό της επιβολής ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διπλή φορολογία.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Άμεση Δημοκρατία εισηγείται τη διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και τον τερματισμό της επιβολής ΦΠΑ επί του πρόσθετου κόστους που αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Σε τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ανέφερε ότι μπορούν να διατυπωθούν πολλές εισηγήσεις για κατάργηση άμεσων και έμμεσων φόρων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η στήριξη της κοινωνίας θα πρέπει να γίνεται στο μέτρο που το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες.

«Η μόνη κυβέρνηση που έχει μειώσει φόρους στα καύσιμα είναι η παρούσα», ανέφερε.

Απαντώντας, η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάββια Ορφανίδου, σημείωσε ότι έκτακτα μέτρα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα είχαν εφαρμοστεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα σε νόμο από την Ολομέλεια.