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Το Αρχείο Πληθυσμού, την Επίτροπο Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΕΠΔΠ), και σε μικρότερο βαθμό την Αστυνομία, δείχνει ο υπουργός Εσωτερικών για την αφαίρεση των στοιχείων των γονέων από τα δελτία ταυτότητας των παιδιών, κάτι το οποίο είχε απασχολήσει σχετικά πρόσφατα την κοινή γνώμη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Πάφου του ΔΗΚΟ κ. Χρύσανθου Σαββίδη, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρει και τα ακόλουθα:

-Η απόφαση για την μη αναγραφή των ονοματεπωνύμων των γονέων στα δελτία ταυτότητας λήφθηκε στη βάση του άρθρου 63(2) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, το οποίο ορίζει ότι η μορφή, ο τύπος, τα σχέδια και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με το δελτίο ταυτότητας αποφασίζονται από τον Γενικό Διευθυντή. Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης για την έκδοση διαβατηρίων, ταυτοτήτων και αδειών διαμονής, αφού συνεκτιμήθηκαν και οι συστάσεις της Επιτρόπου για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΕΠΔΠ).

-Η ΕΠΔΠ, ήδη από το 2017, με επιστολές και υπομνήματα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καλούσε το Υπουργείο να εξετάσει το ενδεχόμενο αφαίρεσης των στοιχείων των γονέων από τα δελτία ταυτότητας των παιδιών με σκοπό τη διασφάλιση της Αρχής της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού και της Αρχής της Μη Διάκρισης όπως αυτές διατυπώνονται στη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Στις επιστολές και υπομνήματά της, η ΕΠΔΠ επισήμαινε τη δυσμενή διάκριση που πιθανόν να υφίστανται παιδιά αγνώστου πατρός. Το ζήτημα εξετάστηκε αυτεπαγγέλτως το 2018 και 2022 από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Ιωάννου, το Υπουργείο Εσωτερικών κατά τον σχεδιασμό των νέων ταυτοτήτων, εξέτασε τα θέματα που είχαν τότε τεθεί για συζήτηση και ειδικότερα κατά πόσο υφίσταται πραγματική ανάγκη αναγραφής των ονοματεπωνύμων των γονέων, εάν η μη αναγραφή τους δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα, εάν υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που ρυθμίζουν το θέμα, εάν υπάρχει οποιοδήποτε τεχνικό κώλυμα για την αφαίρεση τους, καθώς και τι ισχύει σε άλλα κράτη μέλη.

Όπως εξηγεί, από την διερεύνηση που διενήρησε το Υπουργείο, προέκυψαν τα ακόλουθα:

(α) Το Δελτίο Ταυτότητας αποτελεί διοικητικό έγγραφο που χορηγεί το κράτος, με σκοπό την ταυτοποίηση του ιδίου του κατόχου. Με βάση τον εν ισχύ Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2025/1208, καθώς και τα σχετικά εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), στα οποία ο εν λόγω Κανονισμός κάνει αναφορά, αναγράφονται υποχρεωτικά τα προσωπικά στοιχεία που επαληθεύουν την ταυτότητα του ιδίου του κατόχου, δηλαδή φωτογραφία, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, υπηκοότητα, φύλο, υπογραφή και προσωπικός αριθμός. Το ονοματεπώνυμο των γονέων δεν περιέχεται στα υποχρεωτικά στοιχεία που θα πρέπει να αναγράφονται στις ταυτότητες, ούτε ρητά αναφέρεται στα προαιρετικά στοιχεία. Συνεπώς, άπτεται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει ποια προαιρετικά στοιχεία θα συμπεριλάβει. Στο παρόν στάδιο, εφτά κράτη μέλη περιλαμβάνουν τα στοιχεία των γονέων στα δελτία ταυτότητας (πλήρες ονοματεπώνυμο ή μικρά ονόματα γονέων ή επίθετο πατέρα ή μόνο όνομα μητέρας).

(β) Το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε το ζήτημα μη αναγραφής των ονοματεπωνύμων των γονέων ενώπιον της Αστυνομίας για την τοποθέτηση της σε σχέση με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, η οποία σε γραπτή απάντησή της δεν έφερε ένσταση στη μη αναγραφή αυτών, δεδομένου ότι υπάρχει πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα του Αρχείου Πληθυσμού. Σημειώνεται ότι οι περισσότερες κρατικές Υπηρεσίες είναι διασυνδεδεμένες με το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού και συνεχώς διασυνδέονται κι άλλες.

(γ) Από τεχνικής πλευράς, η μη αναγραφή των ονοματεπωνύμων των γονέων κρίθηκε εφικτή, εφόσον στο πλαίσιο της νέας Σύμβασης θα γινόταν νέος σχεδιασμός και θα αναπτυσσόταν νέο λογισμικό.

Ο υπουργός αναφέρει, πως μετά από αξιολόγηση όλων των σχετικών παραμέτρων, περιλαμβανομένης της χρησιμότητας των στοιχείων που αναγράφονται στις ταυτότητες, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της αποφυγής δυσμενούς διάκρισης και των πρακτικών που ακολουθούνται στα λοιπά κράτη μέλη, αποφασίστηκε η μη αναγραφή πλέον του ονοματεπωνύμου των γονέων. Οι νέες ταυτότητες τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 2 Ιουλίου 2026.

Για την ενημέρωσή σας, συνεχίζει ο υπουργός, όπως ήδη δημοσίως έχει ανακοινωθεί, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αποφασίσει να επιτρέπει την επιλογή του ίδιου του πολίτη (ή των γονέων/κηδεμόνων όταν πρόκειται για ανήλικο) για την αναγραφή ή όχι των ονοματεπωνύμων των γονέων στην ταυτότητα, και αναμένει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από την Ανάδοχο Εταιρεία».