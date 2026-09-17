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Σε καθημερινή βάση, και τα Σαββατοκύριακα, συνεχίζεται από τον Δήμο Λευκωσίας η αντιμετώπιση των κουνουπιών, με τη χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων σκευασμάτων σε περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί εστίες ή έχουν υποβληθεί παράπονα από δημότες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου.

Όπως αναφέρεται, πραγματοποιούνται εντατικές εργασίες καταπολέμησης κατά μήκος των καναλιών των ποταμών Κλήμου, Κατέβα και Κοτσίρκα, καθώς και στις σχάρες των κλειστών τμημάτων των ποταμών, όπου εντοπίζονται εστίες. Παρεμβάσεις πραγματοποιούνται επίσης σε φρεάτια ομβρίων υδάτων και σε άλλα σημεία όπου παρατηρείται συγκέντρωση στάσιμου νερού.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην περιοχή της Έγκωμης, σημειώνεται. Μεταξύ άλλων, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις στην περιοχή του Κλήμου, από τα σύνορα της Λακατάμειας μέχρι τον Άγιο Δομέτιο, σε σημεία κοντά στο κοιμητήριο και την περιοχή της Κρατικής Έκθεσης, καθώς και στο ανοικτό κανάλι κατά μήκος της οδού Ηρώων. Εργασίες και έλεγχοι έχουν επίσης πραγματοποιηθεί στις σχάρες στον πεζόδρομο του Κλήμου και στην περιοχή της Λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου.

Ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν συστηματικά καταγεγραμμένες πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπως οικίες με εγκαταλελειμμένες πισίνες, φρεάτια ανελκυστήρων οικοδομών, ανοικτά κανάλια και άλλα σημεία στα οποία μπορεί να παραμένει στάσιμο νερό.

Ταυτόχρονα, διερευνώνται όλα τα παράπονα που υποβάλλονται από δημότες. «Κατά τη διερεύνηση κάθε παραπόνου, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν περιορίζονται μόνο στην οικία ή στο σημείο για το οποίο έχει γίνει η αναφορά, αλλά προχωρούν αυτεπάγγελτα και σε έλεγχο γειτονικών υποστατικών, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών εστιών».

Ο Δήμος σημειώνει ότι, σύμφωνα με τους ελέγχους των υπηρεσιών, περίπου στο 60% των περιπτώσεων εντοπίζεται εστία κουνουπιών είτε στην ίδια την οικία από την οποία υποβλήθηκε το παράπονο είτε σε γειτονική οικία.

Για τον λόγο αυτό, αναφέρεται, η συμβολή των πολιτών είναι καθοριστική. Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί κάθε νοικοκυριό να ελέγχει συστηματικά την οικία, την αυλή και τους εξωτερικούς του χώρους και να απομακρύνει οποιαδήποτε πιθανή εστία στάσιμου νερού.

Ιδιαίτερη προσοχή, αναφέρεται, πρέπει να δίνεται σε κουβάδες και άλλα δοχεία, πιατάκια γλαστρών, ποτίστρες κατοικίδιων και πουλιών, μικρές λιμνούλες, εγκαταλελειμμένες πισίνες, υδρορροές και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο ή σημείο μπορεί να συγκρατήσει νερό, ακόμη και σε μικρή ποσότητα. Εστίες δημιουργούνται ακόμα και σε ανεγειρόμενες οικοδομές όπου παγιδεύεται νερό σε φρεάτια ανελκυστήρων.

Η καταπολέμηση των κουνουπιών, προστίθεται, αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας, υγιεινής και ποιότητας ζωής και απαιτεί τη συνεργασία όλων.

ΚΥΠΕ