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Αρκετά υψηλότερο από τα €50 εκατ. ετησίως θα είναι το κόστος της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης για το κράτος κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής της, σύμφωνα με όσα ανέφερε την Πέμπτη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, μετά την παρουσίαση της κοστολόγησης στο Εργατικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο.

Ο Υπουργός απέφυγε να αποκαλύψει το ακριβές ποσό, επικαλούμενος συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους να μη γίνει σε αυτό το στάδιο αναλυτική συζήτηση επί των αριθμών.

«Παρουσιάστηκε αναλυτικά από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών η κοστολόγηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Έχουμε συμφωνήσει με τους κοινωνικούς εταίρους να μην μπούμε σε βάθος ανάλυση των αριθμών σήμερα», ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης.

Ερωτηθείς ειδικότερα για το ύψος του κόστους, ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι «δεσμευτήκαμε να μη μιλήσουμε με αριθμούς», προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμηση της Κυβέρνησης, υπάρχει «ισοζυγισμένη κατανομή κόστους».

Ωστόσο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει προηγούμενη αναφορά του αναλογιστή του κράτους ότι το κόστος για το Δημόσιο θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου €50 εκατ. τον χρόνο για τα πρώτα πέντε χρόνια, απάντησε χαρακτηριστικά: «Είναι αρκετά περισσότερα».

Εντατικοποιούνται οι διαβουλεύσεις

Ο Υπουργός χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι αποφασίστηκε η συνέχιση των συνεδριάσεων δύο φορές την εβδομάδα.

Παράλληλα, από την Παρασκευή η Τεχνική Επιτροπή θα αρχίσει την κατ’ άρθρο εξέταση του νομοσχεδίου, με στόχο να διευκρινιστούν ζητήματα τεχνικής φύσεως.

«Λύθηκαν απορίες ή δημιουργήθηκαν καινούριες με τη συζήτηση. Αποφασίστηκε η συνέχιση των συνεδριάσεων δύο φορές τη βδομάδα, ενώ στην Τεχνική Επιτροπή από την Παρασκευή θα επεξηγηθεί κατ’ άρθρο το νομοσχέδιο, για να λυθούν απορίες τεχνικής φύσεως», είπε.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο ακόμη και για καθημερινές συνεδρίες, είτε του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος είτε των τεχνικών επιτροπών, προκειμένου να επιλυθούν εκκρεμότητες, να δοθούν διευκρινίσεις και να κατατεθούν εισηγήσεις.

«Θεωρώ ότι από πλευράς μας έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία που μπορούσαμε, ώστε οι εταίροι να επανέλθουν με δικές τους εισηγήσεις», ανέφερε.

Στη Βουλή έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Ο κ. Μουσιούττας ξεκαθάρισε ότι το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης παραμένει αμετάβλητο, με το νομοθέτημα να αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Στόχος, όπως είπε, είναι η μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε οι δικαιούχοι να δουν τη διαφορά στις απολαβές τους από την 1η Φεβρουαρίου 2027, ανάλογα με την τελική πρόταση που θα εγκρίνει η Βουλή.

«Έχουμε μέχρι τις 10 Οκτωβρίου περίπου να λύσουμε οποιεσδήποτε απορίες, διευκρινίσεις, προβληματισμούς και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται με περισσότερες συγκλίσεις», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαβούλευση μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μετά την κατάθεση των νομοσχεδίων στη Βουλή, μέχρι την έναρξη της συζήτησής τους στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στον κύκλο επαφών που πραγματοποιεί με οργανωμένους φορείς. Την Τετάρτη συναντήθηκε με το ΚΕΒΕ, ενώ την Πέμπτη επρόκειτο να έχει συνάντηση με την ΟΕΒ.

Όπως είπε, θα επιδιώξει συναντήσεις και με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, σημειώνοντας ότι υπάρχει διάθεση για συζήτηση και από τη δική τους πλευρά.

Στο τραπέζι μελλοντική αύξηση εισφορών

Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική αναλογιστική μελέτη και το ενδεχόμενο να απαιτηθεί είτε αύξηση των εισφορών είτε αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, ο Υπουργός ανέφερε ότι το ζήτημα δεν συζητήθηκε στη συγκεκριμένη συνεδρία.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η εισήγηση του Υπουργείου είναι, εφόσον η αναλογιστική μελέτη σε πέντε χρόνια δείξει ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, να εξεταστεί αύξηση των εισφορών ώστε να αποφευχθεί είτε μείωση των συντάξεων είτε αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης.

«Εισήγησή μας είναι εάν και εφόσον η αναλογιστική μελέτη σε πέντε χρόνια αναδείξει ότι χρειάζεται, για να μη μειωθούν οι συντάξεις ή να μην αυξηθεί το όριο αφυπηρέτησης, να γίνει συζήτηση για αύξηση εισφορών, να προχωρήσουμε», είπε.

Σημείωσε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συμφωνία επί του συγκεκριμένου ζητήματος και ότι το Υπουργείο αναμένει αντιπροτάσεις.

Μουσιούττας: Προσοχή στην παραπληροφόρηση

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε δημόσια σχόλια σχετικά με τη μεταρρύθμιση, κάνοντας λόγο για «χλευαστικά ή ειρωνικά σχόλια» που, όπως υποστήριξε, οδηγούν σε παραπληροφόρηση.

«Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να γίνεται, να αναφέρονται είτε χλευαστικά είτε με αναλήθειες σε αποσπάσματα της μεταρρύθμισης, δίδοντας στον κόσμο λανθασμένη πληροφόρηση», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται στα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Στάθηκε ειδικότερα σε αναφορά που κυκλοφόρησε στη δημόσια συζήτηση, σύμφωνα με την οποία η μείωση κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες της αναλογιστικής μείωσης στη βασική σύνταξη αντιστοιχεί σε όφελος €23.

Ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε την εκτίμηση αυτή «παντελώς λανθασμένη», λέγοντας ότι το πραγματικό όφελος είναι σημαντικά υψηλότερο όταν συνυπολογιστούν όλες οι πρόνοιες της μεταρρύθμισης.

Παράδειγμα αύξησης έως €237

Ως παράδειγμα, ο Υπουργός ανέφερε περίπτωση υφιστάμενου συνταξιούχου ο οποίος έλαβε πρόωρα, στα 63, την πλήρη βασική σύνταξη και σήμερα λαμβάνει €426 αντί €484, μετά την εφαρμογή της αναλογιστικής μείωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με τη μεταρρύθμιση η σύνταξη του συγκεκριμένου προσώπου θα αυξηθεί στα €620, δηλαδή κατά €194.

Πρόσθεσε ότι λόγω της ελάφρυνσης από την αναλογιστική μείωση θα προκύψει επιπλέον αύξηση €43, ανεβάζοντας το συνολικό όφελος στα €237.

«Αυτός ο συνταξιούχος θα πάρει πρόσθετη αύξηση €43, λόγω της ελάφρυνσης, όχι €23, που θα οδηγήσει συνολικά σε €237 αύξηση. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα», ανέφερε.

€36 εκατ. το κόστος της συγκεκριμένης πρότασης

Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η πρόταση του Υπουργείου δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη βασική σύνταξη και, ως εκ τούτου, ευνοεί περισσότερο τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Το κόστος της συγκεκριμένης πρότασης ανέρχεται σε €36 εκατ., ενώ, όπως είπε, υπάρχουν ακόμη τρεις εναλλακτικές προτάσεις που έχουν το ίδιο συνολικό κόστος.

Η πρώτη εναλλακτική προβλέπει η μείωση να εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη σύνταξη, τόσο στο βασικό όσο και στο αναλογικό μέρος, αλλά αντί για 4,5% να περιορίζεται στο 2,5%.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, σε ένα τέτοιο σενάριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα ωφεληθούν λιγότερο.

Μία δεύτερη επιλογή είναι η μείωση να εφαρμόζεται μόνο στους υφιστάμενους συνταξιούχους και όχι στους περίπου 40.000 μελλοντικούς συνταξιούχους της επόμενης πενταετίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην πρόταση του Υπουργείου.

Σε αυτή την περίπτωση, η μείωση στη βασική σύνταξη θα μπορούσε να ανέλθει αντί στο 4,5% σε 8%-8,5%.

Τρίτο εναλλακτικό σενάριο είναι η μείωση να εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη σύνταξη, να διαμορφωθεί στο 4%, αλλά να αφορά και πάλι μόνο τους υφιστάμενους συνταξιούχους.

«Επιλογές υπάρχουν. Αυτό που δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε είναι τα κόστη. Ας μελετούμε κάποια πράγματα πριν μιλάμε για να μη μένουμε εκτεθειμένοι», είπε.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι αναφορές του αφορούσαν σχετικό βίντεο που δημοσίευσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Μουσιούττας απάντησε ότι «αναφέρομαι γενικά σε όσα ακούγονται».