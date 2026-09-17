Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σημαντική κρίνεται η σημερινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, κατά την οποία θα συζητηθούν για μια ακόμη φορά οι πρόνοιες της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Μιλώντας χθες στο Τρίτο, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας εξέφρασε την πρόθεση του να δώσει σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους οικονομική ανάλυση για το συνταξιοδοτικό.

Χαρακτηριστικά διευκρίνισε ότι θα παρουσιαστεί “ριγαρισμένο το γήπεδο”, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα για πλήρη εικόνα των δεδομένων. Ο υπουργός Εργασίας αναμένεται να καταθέσει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, τα στοιχεία για την κοστολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων που έχουν υποβάλει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για το συγκεκριμένο θέμα.

Η συνεδρία θεωρείται σημαντική για την πορεία του διαλόγου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αφού μεταξύ άλλων αναμένεται να συζητηθεί και το λεγόμενο «πέναλτι» του 12%, για πρόωρη συνταξιοδότηση, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά ανοικτά ζητήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο υπουργός Εργασίας, μαζί με τον αναλογιστή Κώστα Σταυράκη θα παρευρεθούν στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΕΒ για να ενημερώσουν σε σχέση με τα δεδομένα και τις εξελίξεις γύρω από την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Η συνάντηση των δυο μερών αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μετά και από την ανεπίσημη πρόταση της Ομοσπονδίας για επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης, σε περίπτωση που αποφασιστεί η αύξηση των εισφορών.

Υπενθυμίζεται ότι σε προ ημερών δηλώσεις του, ο υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν έχει τεθεί θέμα αλλαγής των ορίων αφυπηρέτησης. Σε ό,τι αφορά την αύξηση των εισφορών, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η αποσπασματική αναφορά πως «θα αυξηθούν οι εισφορές» είναι παραπλανητική.

Εξήγησε ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται δυνητική πρόνοια σύμφωνα με την οποία, εάν στο μέλλον διαφοροποιηθούν οι συνθήκες και κριθεί αναγκαίο για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα μπορούσε να συζητηθεί αύξηση των εισφορών. Όπως ανέφερε, αυτό συνδέεται με την επιλογή να αποκλειστεί η μείωση των συντάξεων. Πρόσθεσε ότι μια ενδεχόμενη αύξηση εισφορών δεν θα ανατρέπει τις αυξήσεις που έχουν ήδη γίνει, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τη νέα γενιά.

