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Η ιατρική είναι μία και δεν υπάρχουν «εναλλακτικές, αναζωογονητικές, αισθητικές ή αναγεννητικές» ιατρικές, ξεκαθαρίζει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. Στέλνει σαφές μήνυμα στους πολίτες να μην παραπλανώνται από φανταχτερές ορολογίες και συστήνει στους γιατρούς να μην υποκύπτουν σε δελεαστικές επιχειρηματικές προτάσεις και να μην συνεργάζονται με δομές και κέντρα στα οποία προσφέρονται «καινοτόμες» ή «πρωτοπόρες» θεραπείες για σκοπούς που ξεπερνούν τα τεκμηριωμένα επιστημονικά όρια.

Στρέφει την προσοχή του στους νέους γιατρούς, οι οποίοι εργοδοτούνται από κέντρα που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, ευεξίας και αντιγήρανσης, ενόσω αναμένουν να αρχίσουν την ειδικότητά τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν διερευνηθεί δεκάδες καταγγελίες εναντίον γιατρών, με υποθέσεις να διαβιβάζονται στην Αστυνομία και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και ενημερώνει ότι προτίθεται να ελέγξει όλα τα μέλη του που συνεργάζονται με αδειοδοτημένες και μη δομές στις οποίες παρέχονται μη αναγνωρισμένες ιατρικές υπηρεσίες.

Το μήνυμα του ΠΙΣ στους μη γιατρούς που διαφημίζουν και προσφέρουν υπηρεσίες «εναλλακτικές» ή «καινοτόμες» υποσχόμενοι υγεία, ευεξία, απώλεια βάρους, αντιγήρανση και μακροζωία είναι επίσης σαφές: «Ως θεσμός είμαστε υποχρεωμένοι να κυνηγήσουμε τον τσαρλατανισμό».

Η παρέμβαση του ΠΙΣ έρχεται μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και τη νέα έρευνα για συγκεκριμένο κέντρο στη Λάρνακα, το οποίο φέρεται να παρείχε επεμβατικές θεραπείες υψηλού κινδύνου χωρίς να είναι αδειοδοτημένο ως νοσηλευτήριο.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από πληροφορία που έφθασε στο υπουργείο Υγείας, επιθεωρητές επισκέφθηκαν τον χώρο και εντόπισαν εξοπλισμό. Ακολούθησε η ετοιμασία έκθεσης και η υποβολή καταγγελίας στην Αστυνομία, η οποία διερευνά κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη χρήση του εξοπλισμού και τα πρόσωπα που φέρονται να εκτελούσαν τις συγκεκριμένες πράξεις.

Πότε μπορεί και πότε όχι να προσφέρει υπηρεσίες ένας νέος γιατρός

Το ζήτημα της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε κέντρα παροχής μη επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπειών, τέθηκε ενώπιον της ηγεσίας του ΠΙΣ κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Συλλόγου που αφορούσε τις μη τεκμηριωμένες και δυνητικά μη σύννομες θεραπευτικές πρακτικές. Αφορμή, η φερόμενη παρουσία γιατρού, χωρίς ειδικότητα στο υπό διερεύνηση κέντρο.

«Αυτό που συμβαίνει είναι πως αυτά τα παιδιά, εν αναμονή της ειδικότητάς τους, αποτείνονται σε διάφορα κέντρα και δουλεύουν ως junior doctors», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΙΣ, Πέτρος Αγαθαγγέλου.

Ένας εγγεγραμμένος γιατρός μπορεί να εργάζεται χωρίς να έχει αποκτήσει ειδικότητα. Δεν μπορεί, όμως, να παρουσιάζεται ως ειδικός ούτε να αναλαμβάνει ευθύνες που υπερβαίνουν την εκπαίδευση και την εμπειρία του. «Το να εργοδοτείται ένας συνάδελφος χωρίς εμπειρία και να αναλαμβάνει καθήκοντα που δεν αντιστοιχούν στην εμπειρία του, είναι κάτι για το οποίο ο ΠΙΣ έχει ευθύνη να κάνει έρευνα», είπε ο κ. Αγαθαγγέλου.

Μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των κέντρων από το υπουργείο Υγείας, (σ.σ. ο υπουργός Υγείας είχε αποκαλύψει την Τρίτη ότι έδωσε σχετικές οδηγίες), ο ΠΙΣ θα αναζητήσει ποιοι γιατροί συνεργάζονται μαζί τους και υπό ποιες συνθήκες. «Θα ελέγξουμε ποιοι γιατροί έχουν συνεργασία με αυτά τα κέντρα, αδειοδοτημένα και μη. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε και εκεί θα δούμε πώς θα συμβάλουμε, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε εμπλοκές που μπορεί να στοιχίσουν στους γιατρούς την καριέρα τους», προειδοποίησε.

Ο Πέτρος Αγαθαγγέλου κάλεσε τα μέλη του Συλλόγου να προσέχουν με ποιους συνεργάζονται. «Ο κάθε γιατρός πρέπει υπεύθυνα να αποφασίζει με ποιον θα συνεργαστεί. Εάν βρίσκεται σε μη αδειοδοτημένο κέντρο, φέρει ευθύνη».

Δεκάδες καταγγελίες

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρικής Δεοντολογίας, Μιχάλης Αναστασιάδης, αποκάλυψε ότι ο ΠΙΣ τα τελευταία χρόνια έχει ήδη χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων που αφορούσαν μη γιατρούς που παρείχαν ιατρικές ή άλλες υπηρεσίες σε ασθενείς αλλά και γιατρούς οι οποίοι είχαν υποπέσει σε πειθαρχικά αδικήματα.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταγγείλει δεκάδες υποθέσεις στην Αστυνομία για μη ενδεδειγμένη δράση μελών μας και έχουμε αποστείλει περιπτώσεις στο Πειθαρχικό Συμβούλιο», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι για να οδηγηθεί μια υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων οργάνων απαιτείται μαρτυρία. «Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί μία υπόθεση είναι η εξασφάλιση μαρτυρίας, ώστε να μπορεί να παραπεμφθεί στο Συμβούλιο».

Οι πειθαρχικές κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν χρηματική ποινή, αναστολή άσκησης επαγγέλματος και, στις σοβαρότερες περιπτώσεις, διαγραφή από το Ιατρικό Μητρώο.

«Η ιατρική είναι μία»

Ο Μιχάλης Αναστασιάδης χρησιμοποίησε αυστηρή γλώσσα για τις πρακτικές που προβάλλονται ως εναλλακτικές μορφές ιατρικής.

«Η ιατρική είναι μία. Ακολουθεί την επιστημονική τεκμηρίωση και συνεργάζεται με άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως είναι η βιολογία και η γενετική», είπε.

«Η επίκληση μεθόδων που δεν ανάγονται σε επιστημονικά δεδομένα προφανώς πρέπει να τυγχάνει αντίδρασης και αντιμετώπισης», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, «ο τσαρλατανισμός έχει ιστορία αιώνων», αλλά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται άνθηση του φαινομένου. «Μιλούμε για επιτήδειους που δεν είναι γιατροί, αλλά δυστυχώς και για αδειοδοτημένους γιατρούς οι οποίοι προχωρούν σε εναλλακτικές πρακτικές».

Ο ΠΙΣ εστιάζει ιδιαίτερα σε όρους όπως «αναγεννητική ιατρική», «detox», «ολιστική» και «εναλλακτική θεραπεία», οι οποίοι χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα για την εμπορική προώθηση υπηρεσιών.

«Το άλλο φαινόμενο που πρέπει να μας προβληματίσει είναι το επιθετικό μάρκετινγκ και το πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής», ανέφερε ο Πέτρος Αγαθαγγέλου. Το πρόβλημα, διευκρίνισε ο ΠΙΣ, δεν είναι η καινοτομία. Αρχίζει όταν η εμπορική υπόσχεση υπερβαίνει την επιστημονική τεκμηρίωση ή όταν μια υπαρκτή ιατρική μέθοδος παρουσιάζεται ως λύση για σκοπούς για τους οποίους δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.

Η αναφορά αυτή, βεβαίως, παραπέμπει στα όσα έχουν τεθεί στον δημόσιο διάλογο την τελευταία εβδομάδα γύρω από την πλασμαφαίρεση και τη σύνδεση της στην Ελλάδα με τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Σκευάσματα άγνωστης προέλευσης

Στο επίκεντρο βρίσκονται, επίσης, φάρμακα, πεπτίδια, ορμονικά ανάλογα και ενέσιμα ή ενδοφλέβια προϊόντα που προωθούνται για αδυνάτισμα, αντιγήρανση, μυϊκή ανάπτυξη, αποκατάσταση ή «μακροζωία».

Όταν προέρχονται από μη ελεγχόμενες πηγές, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη η σύνθεση, η δοσολογία, η καθαρότητα ή η στειρότητά τους. Ο χαρακτηρισμός «φυσικό», «συμπλήρωμα» ή «μόνο για ερευνητική χρήση» δεν αποδεικνύει την ασφάλειά τους.

Botox, Dysport, υαλουρονικό οξύ και άλλα ενέσιμα προϊόντα αποτελούν ιατρικές πράξεις και πρέπει να χορηγούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένους γιατρούς, σε εγκεκριμένους χώρους και μέσω της νόμιμης φαρμακευτικής αλυσίδας.

Η έκκληση στους πολίτες

Ο Πέτρος Αγαθαγγέλου αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των πολιτών κυρίως μέσα από την υποβολή επίσημων καταγγελιών και τη διάθεση μαρτυρίας. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα περίπτωση γυναίκας η οποία άφησε μήνυμα στο ιατρείο του για καταγγελία, αλλά όταν επικοινώνησε μαζί της διευκρίνισε ότι δεν επιθυμούσε να προβεί σε επίσημη καταγγελία, παρά μόνο σε αναφορά.

«Η αποτελεσματική διερεύνηση ανάλογων υποθέσεων προϋποθέτει και τη συνεργασία των πολιτών», είπε και εξήγησε ότι «οι απλές ή ανώνυμες αναφορές δεν αρκούν πάντοτε για να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, εάν οι πολίτες που γνωρίζουν ή καταγγέλλουν περιστατικά δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν επίσημα και να δώσουν μαρτυρία».

Ανακριτική ομάδα και επιστολή για αναστολή λειτουργίας

Στο μεταξύ, σε νέα φάση περνά η διερεύνηση της υπόθεσης του μη αδειοδοτημένου κέντρου στη Λάρνακα, στο οποίο εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε στη σύσταση ανακριτικής ομάδας, η οποία, σε συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες, εξετάζει κατά πόσο από τη λειτουργία του κέντρου και τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη σύσκεψη, ενώ άρχισε η λήψη καταθέσεων από όλους τους εμπλεκομένους, περιλαμβανομένων των λειτουργών που διενήργησαν τον πρόσφατο επιτόπιο έλεγχο. Στο πλαίσιο των εξετάσεων θα αξιολογηθούν και τα ευρήματα της προηγούμενης έρευνας που είχε διενεργηθεί το 2023 για το ίδιο κέντρο. Με την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου, ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το υπουργείο Υγείας ζήτησε από το υπό διερεύνηση κέντρο να αναστείλει τη λειτουργία του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών. Πρόκειται για αίτημα του Υπουργείου και όχι για διάταγμα αναστολής, αφού το συγκεκριμένο κέντρο δεν είναι αδειοδοτημένο ως νοσηλευτήριο και, ως εκ τούτου, οι υγειονομικές Αρχές δεν μπορούν να ανακαλέσουν ή να αναστείλουν άδεια την οποία δεν έχουν εκδώσει.