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Στον έλεγχο των γιατρών που συνεργάζονται με αδειοδοτημένα και μη ιατρικά και άλλα κέντρα στα οποία προσφέρονται υπηρεσίες για σκοπούς ευεξίας, απώλειας βάρους, «αναγέννησης» ή αντιγήρανσης, προτίθεται να προχωρήσει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης υπηρεσιών που έχει εξαγγείλει το υπουργείο Υγείας.

Την πρόθεση του ΠΙΣ ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρός του, Πέτρος Αγαθαγγέλου, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης για τις ψευδοθεραπείες, τις παράνομες ιατρικές πράξεις και την εμπλοκή γιατρών σε κέντρα που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Η δημόσια παρέμβαση του Συλλόγου ακολουθεί τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών και τη νέα έρευνα για συγκεκριμένο κέντρο στη Λάρνακα. Για την υπόθεση υποβλήθηκε καταγγελία στην Αστυνομία μετά από έλεγχο επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας, κατά τον οποίο εντοπίστηκε εξοπλισμός. Το ίδιο κέντρο είχε απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και στο παρελθόν, ενώ την περασμένη άνοιξη είχαν εντοπιστεί στον χώρο φάρμακα, ορμόνες και άλλα σκευάσματα που είχαν εισαχθεί παράνομα από την Ελλάδα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει οδηγίες για παγκύπρια καταγραφή των χώρων στους οποίους προσφέρονται επεμβατικές θεραπείες υψηλού κινδύνου ή υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως θεραπείες ευεξίας, αντιγήρανσης και αντιοξείδωσης. Η χαρτογράφηση θα καταγράψει ποιος παρέχει τις υπηρεσίες, σε ποιον χώρο, με ποια επαγγελματική ιδιότητα και με ποιον εξοπλισμό.

Έλεγχος των συνεργασιών

Ο ΠΙΣ αναμένει τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης, ώστε να εξετάσει στη συνέχεια ποια από τα μέλη του συνεργάζονται με τα συγκεκριμένα κέντρα και υπό ποιες προϋποθέσεις.

«Μετά τη χαρτογράφηση όλων αυτών των κέντρων από το Υπουργείο Υγείας, ο ΠΙΣ θα ελέγξει ποιοι γιατροί έχουν συνεργασία με αυτά τα κέντρα, αδειοδοτημένα και μη», ανέφερε ο Πέτρος Αγαθαγγέλου.

Όπως εξήγησε, ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε τέτοιο έλεγχο και θα εξετάσει τα μέτρα που μπορεί να λάβει για να περιορίσει την εμπλοκή γιατρών σε δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να τους εκθέσουν επαγγελματικά ή πειθαρχικά.

«Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε και εκεί θα δούμε πώς μπορούμε να συμβάλουμε, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την εμπλοκή γιατρών σε δραστηριότητες που μπορεί να τους στοιχίσουν την καριέρα τους», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ κάλεσε τους γιατρούς να επιδεικνύουν αντιστάσεις απέναντι σε επαγγελματικές προτάσεις ή πρακτικές που δεν συνάδουν με την επιστημονική δεοντολογία.

«Οι προκλήσεις είναι πολλές και οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν αντιστάσεις. Τα μέλη μας πρέπει να τύχουν αυστηρής ενημέρωσης. Μέσα από όσα έχουν αναδειχθεί τις τελευταίες ημέρες, οφείλουμε να εντοπίσουμε τα κενά και να τα αντιμετωπίσουμε», ανέφερε.

Τι ισχύει για γιατρούς χωρίς ειδικότητα

Ερωτηθείς κατά πόσο ένας γιατρός μπορεί να εργάζεται σε ιατρικό κέντρο χωρίς να έχει αποκτήσει ειδικότητα, ο κ. Αγαθαγγέλου διευκρίνισε ότι νέοι γιατροί, ενόσω αναμένουν να αρχίσουν την ειδικότητά τους, μπορούν να εργάζονται ως junior doctors.

«Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτά τα παιδιά, εν αναμονή της ειδικότητάς τους, αποτείνονται σε διάφορα κέντρα και εργάζονται ως junior doctors», είπε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι είναι διαφορετικό ζήτημα η ανάθεση σε έναν άπειρο γιατρό καθηκόντων ή ευθυνών που υπερβαίνουν την κατάρτιση και την εμπειρία του.

«Το να εργοδοτείται ένας συνάδελφος χωρίς εμπειρία και να αναλαμβάνει να διοικήσει ή να έχει ευθύνες που δεν αντιστοιχούν στην εμπειρία του είναι κάτι για το οποίο ο ΠΙΣ έχει ευθύνη να διερευνήσει», ανέφερε.

Η ιδιότητα του εγγεγραμμένου γιατρού δεν ταυτίζεται με την κατοχή αναγνωρισμένης ιατρικής ειδικότητας. Όπως επισημάνθηκε στη διάσκεψη, κάθε ειδικότητα αναγνωρίζεται βάσει της νομοθεσίας και ένας γιατρός δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως ειδικός σε τομέα για τον οποίο δεν κατέχει τον αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο.

Έρευνα για χρήση εμβλήματος

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρικής Δεοντολογίας του ΠΙΣ, Μιχάλης Αναστασιάδης, ανακοίνωσε ότι δόθηκαν οδηγίες στον νομικό σύμβουλο του Συλλόγου να διερευνήσει τη χρήση εμβλήματος που εμφανίζεται κάτω από το όνομα συγκεκριμένης γιατρού.

«Δόθηκαν οδηγίες στον νομικό σύμβουλο να διερευνήσει το έμβλημα κάτω από το όνομα της συγκεκριμένης γιατρού», ανέφερε.

Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι έχουν εντοπιστεί μεμονωμένες περιπτώσεις μελών του ΠΙΣ στις οποίες διαπιστώθηκε μη ορθή χρήση σχετικών ενδείξεων, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «φαιδρό». Η διερεύνηση αναμένεται να καταδείξει κατά πόσο από τη συγκεκριμένη χρήση δημιουργείται παραπλανητική εντύπωση για τις ιδιότητες, την ειδικότητα ή τη θεσμική ιδιότητα του επαγγελματία.

Τι πρέπει να ελέγχει ο πολίτης

Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΙΣ, Γιώργος Μιλτιάδους, κάλεσε τους πολίτες να αναζητούν την άδεια λειτουργίας και τις αναγνωρισμένες ειδικότητες που δικαιούται να προσφέρει κάθε νοσηλευτήριο.

«Κάθε νοσοκομείο οφείλει να έχει αναρτημένη την άδεια λειτουργίας του, καθώς και τις ειδικότητες που μπορεί να προσφέρει. Όταν ο πολίτης επισκέπτεται ένα κέντρο, πρέπει να αναζητεί αυτές τις πληροφορίες», ανέφερε.

Όπως είπε, η απουσία αναρτημένης άδειας λειτουργίας πρέπει να κινητοποιεί τον πολίτη ώστε να αναζητεί περισσότερες πληροφορίες για τον χώρο, τα πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες και τις επαγγελματικές τους ιδιότητες.

«Όταν δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας, τότε ο πολίτης πρέπει να διερευνά την κάθε περίπτωση. Η ανάρτηση της άδειας προβλέπεται από τη νομοθεσία», πρόσθεσε.

«Θα κυνηγήσουμε τον τσαρλατανισμό»

Ο Πέτρος Αγαθαγγέλου τόνισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε μη αδειοδοτημένα κέντρα, όπου μπορεί να προσφέρονται υπηρεσίες με ιατρικό περιεχόμενο χωρίς το πλαίσιο ελέγχου που ισχύει για τα αδειοδοτημένα νοσηλευτήρια.

«Όπως δια νόμου είναι και η αναγνωρισμένη ειδικότητα, το φαινόμενο εστιάζεται στα μη αδειοδοτημένα κέντρα. Είναι το φαινόμενο του τσαρλατανισμού, το οποίο έχουμε ευθύνη να κυνηγήσουμε, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται γιατροί», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ υπογράμμισε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί κοινή ευθύνη και ζήτησε συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων.

«Έχουμε ευθύνη για τη δημόσια υγεία. Πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας και να δούμε τα κενά που προέκυψαν μέσα από τη διαχρονική πορεία του τσαρλατανισμού», κατέληξε.