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Για 11 χρόνια, η Μπέκι Τζόουνς πίστευε ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο και ότι οποιαδήποτε διακοπή της θεραπείας θα μπορούσε να της στοιχίσει τη ζωή.

Η περιπέτειά της άρχισε όταν ήταν μόλις 21 ετών, οπότε διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα 4ου βαθμού, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου. Οι γιατροί τής είχαν πει τότε ότι της απέμεναν μόνο λίγοι μήνες ζωής.

Ακολούθησε μια δεκαετία και πλέον χημειοθεραπείας με το φάρμακο temozolomide (TMZ), το οποίο, όπως υποστηρίζει, της είπαν ότι θα πρέπει να λαμβάνει για το υπόλοιπο της ζωής της.

Μόνο που ο καρκίνος δεν υπήρχε ποτέ.

Σήμερα, στα 34 της, η Τζόουνς είναι μητέρα δύο παιδιών και γνωρίζει ότι αυτό που αντιμετώπιζε ήταν «ογκόμορφη απομυελίνωση», μια φλεγμονώδης κατάσταση του εγκεφάλου που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ισχυρά στεροειδή.

«Ποτέ δεν είχα όγκο στον εγκέφαλο. Είχα διαγνωστεί λανθασμένα και πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου κάνοντας όλη αυτή τη θεραπεία χωρίς λόγο», δήλωσε στο BBC.

«Μου έλεγαν ότι χωρίς τη χημειοθεραπεία θα πέθαινα»

Το 2012 η ζωή της νεαρής Βρετανίδας μόλις ξεκινούσε. Εργαζόταν στο στάδιο της Coventry City, είχε γνωρίσει τον σύντροφό της, Πιτ, και σχεδίαζε το μέλλον της.

Όλα άλλαξαν όταν άρχισε να υποφέρει από έντονες ημικρανίες.

Υποβλήθηκε σε βιοψία εγκεφάλου. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, Φιόνα Τίνσλεϊ, ο καθηγητής Ίαν Μπράουν φέρεται να διέγνωσε γλοιοβλάστωμα 4ου βαθμού πριν επιστρέψουν τα αποτελέσματα της βιοψίας.

Η Τζόουνς ξεκίνησε χημειοθεραπεία. Όταν αργότερα ρωτούσε γιατί οι επαναλαμβανόμενες απεικονίσεις δεν έδειχναν σαφή όγκο, υποστηρίζει ότι της έλεγαν πως ο καρκίνος δεν ήταν «ορατός με γυμνό μάτι».

«Μου έλεγαν ξανά και ξανά ότι χωρίς τη χημειοθεραπεία θα πέθαινα».

Η θεραπεία, όμως, δεν κράτησε μήνες, αλλά 11 χρόνια.

Η Τζόουνς περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη ναυτία, πόνους στο στομάχι, πληγές στο στόμα και εξάντληση. Φοβόταν τις λοιμώξεις και απέφευγε κοινωνικές και οικογενειακές εκδηλώσεις.

«Πριν από τη θεραπεία πήγαινα συνέχεια γυμναστήριο, έτρεχα και βγαίναμε για φαγητό. Μετά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα από αυτά».

Της είχαν πει ακόμη ότι πιθανότατα δεν θα μπορούσε να αποκτήσει παιδιά.

Τελικά απέκτησε δύο.

Το τηλεφώνημα και η αποκάλυψη

Το 2024, ύστερα από περισσότερο από μία δεκαετία θεραπείας, ένας γιατρός την ενημέρωσε ξαφνικά ότι η χημειοθεραπεία σταματά. Δεν της δόθηκε σαφής εξήγηση. Της είπαν μόνο ότι ο Ίαν Μπράουν είχε συνταξιοδοτηθεί.

Η οριστική ανατροπή ήρθε τον Μάιο του 2025: Ανεξάρτητοι νευροχειρουργοί και ακτινολόγοι εξέτασαν την υπόθεσή της για λογαριασμό των δικηγόρων της και κατέληξαν ότι δεν είχε ποτέ καρκίνο στον εγκέφαλο, αλλά μια φλεγμονή, που συνήθως αντιμετωπίζεται από νευρολόγους με στεροειδή.

«Όταν το μάθαμε, βούρκωσαν όλων μας τα μάτια», ανέφερε η δικηγόρος της.

Για την Τζόουνς, όμως, η ανακούφιση συνοδευόταν από οργή: «Ουσιαστικά μου κατέστρεψε τη ζωή», είπε αναφερόμενη στον γιατρό.

Περισσότεροι από 40 ασθενείς στη Δικαιοσύνη

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την Τζόουνς.

Περισσότεροι από 40 ασθενείς έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του νοσοκομειακού οργανισμού University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW) του ΕΣΥ της Βρετανίας (NHS) καταγγέλλοντας παρατεταμένες ή περιττές θεραπείες για καρκίνο.

Πολλοί ασθενείς του Ίαν Μπράουν υποστηρίζουν ότι έλαβαν TMZ επί χρόνια. Μία ασθενής πιστεύει ότι το φάρμακο τής προκάλεσε υπογονιμότητα, ενώ άλλη εμφάνισε λευχαιμία μετά από 100 κύκλους θεραπείας που κρίθηκαν περιττοί.

Προκαταρκτική έκθεση του Royal College of Physicians εξέτασε 20 περιστατικά και έκρινε τα 15 «μη ικανοποιητικά συνολικά».

Η έκθεση διαπίστωσε ότι σε ασθενείς χορηγούνταν παρατεταμένες αγωγές TMZ με «ελάχιστες ή καθόλου ενδείξεις οφέλους». Παράλληλα, έκανε λόγο για ανεπαρκή διερεύνηση, ελλιπή συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων και αδυναμία εντοπισμού πιθανών διαγνωστικών λαθών.

Η Τζόουνς χαρακτηρίζει τα ευρήματα «ανατριχιαστικά». «Δεν είναι μόνο αυτό που έκανε. Είναι το ότι τον άφησαν να το κάνει για τόσο πολύ καιρό».

Το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι όλοι οι ασθενείς που ενδέχεται να επηρεάστηκαν έχουν εξεταστεί από ανώτερους κλινικούς γιατρούς και ότι έχουν ληφθεί μέτρα για αυστηρότερο έλεγχο της συνταγογράφησης και χρήσης του TMZ.

Ο Ίαν Μπράουν, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί, δεν έχει απαντήσει στα επανειλημμένα αιτήματα του BBC για σχόλιο.

Για την Μπέκι Τζόυνς, όμως, η ζημιά είχε ήδη γίνει: 11 χρόνια από τη ζωή της χάθηκαν μέσα στην αγωνία και σε χημειοθεραπεία για έναν καρκίνο που δεν είχε ποτέ.﻿

iefimerida.gr