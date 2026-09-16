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Μας θύμισαν την εποχή που αντάλλασσαν ανακοινώσεις επί σοβαρών ζητημάτων, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής και ανάγκαζαν την κοινή γνώμη να σκέφτεται με ποιου το μέρος να ταχθεί. Ως να ποδοσφαιροποιούσαν σοβαρά κρατικά ζητήματα και έστηναν κερκίδες. Τελικά, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έφυγε από τη σκηνή (είναι σε άλλη σκηνή πια) αλλά παρέμεινε ο Γιώργος Σαββίδης και περιέργως η κερκίδα ξαναστήνεται.

Οι ανταλλαγές ανακοινώσεων γίνονται τώρα ανάμεσα στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Επίτροπο Διαφάνειας, επικεφαλή της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά παρακολουθήσεις, κατασκοπίες, συγκρούσεις συμφερόντων σε ανώτατους θεσμούς… Και, ακριβώς επειδή μιλάμε για τόσο σημαντικά ζητήματα, η κυβέρνηση έχει ευθύνη να παρέμβει για να δοθούν σαφείς και τελεσίδικες απαντήσεις. Να μην νίπτει τας χείρας επαναλαμβάνοντας το τετριμμένο ότι δεν εμπλέκεται στις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων Αρχών.

Αν οι ανεξάρτητες Αρχές συγκρούονται μεταξύ τους, είναι το κράτος που παραμένει εκτεθειμένο, η κυβέρνηση. Και οι πολίτες παραμένουν στο σκοτάδι. Επομένως, έχει ευθύνη η κυβέρνηση να δώσει λύσεις και απαντήσεις. Ίσως διορίζοντας ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή (είναι μια ιδέα που ακούστηκε χθες στο δημόσιο διάλογο, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες), αλλά πάντως αν ακολουθήσει την τακτική της σιωπής, το πρόβλημα όχι απλώς θα παραμένει, αλλά θα διογκώνεται.

Ειδικά σε αυτή την υπόθεση στην οποία, εκτός από το ότι αγγίζει το τεράστιο ζήτημα κατασκοπίας και παρακολουθήσεων (ζήτημα για το οποίο οι ίδιοι πρωταγωνιστές με το «μαύρο βαν» τους, απασχόλησαν και στην Ελλάδα, όπου ο ένας εξ αυτών καταδικάστηκε), εμπλέκεται και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο Σάββας Αγγελίδης με καταγγελίες για κατ΄ ισχυρισμόν διαπλεκόμενα συμφέροντα. Σε αυτό εστιάζεται τώρα η ανταλλαγή ανακοινώσεων Γενικού Εισαγγελέα και Αρχής κατά της Διαφθοράς. Όπου ουσιαστικά η Αρχή καταγγέλλει δημοσίως ότι δεν της επέτρεψε ο Γ. Εισαγγελέας να κάνει έρευνα επειδή ήθελε να προστατεύσει τον συνεργάτη του. Αυτό αφήνεται να πλανάται στην ατμόσφαιρα. Αλλά μέσα από ασάφειες και διαδικαστικούς γρίφους, με αποτέλεσμα η σύγχυση να επιτείνεται.

Θα έπρεπε να είναι απλό. Από τη στιγμή που τίθεται ζήτημα διαπλοκής για αξιωματούχο ανώτατου θεσμικού οργάνου του κράτους, θα έπρεπε να γίνουν όσες έρευνες χρειάζονται για να καθαρίσει το όνομά του ή για να αποδειχθεί αν έχουν βάση οι καταγγελίες. Αυτό που συμβαίνει, ιδίως με τις ανταλλαγές ανακοινώσεων, δεν είναι άλλο από συσκότιση. Που αφήνει τις σκιές να αιωρούνται τόσο πάνω από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, όσο και πάνω από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Η ποινική έρευνα για το «μαύρο βαν» ολοκληρώθηκε το 2021 και την χειρίστηκε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης. Αλλά μετά την ολοκλήρωση ο Φάνης Μακρίδης αποκάλυψε το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο, καθώς ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Αβραάμ Σαχάκ Άβνι (του «μαύρου βαν») είχε επιχειρηματικές δραστηριότητες με τον αδελφό του κ. Αγγελίδη. Από τη στιγμή που ο κ. Αγγελίδης έπαιρνε αποφάσεις για την δίωξη ή μη του κ. Άβνι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο. Θα έπρεπε και ο ίδιος να το αποζητά. Αλλά, ιδίως η κυβέρνηση θα έπρεπε να το επιβάλλει. Αλλιώς οι πολίτες δεν θα σεβαστούν τους θεσμούς και τα όργανά τους στον αιώνα τον άπαντα. Όσες νομικίστικες θεωρίες και διαδικαστικούς λαβύρινθους κι αν προτάσσουν οι επικεφαλής των θεσμών.



Υ.Γ. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς αποφάσισε να διερευνήσει αυτεπάγγελτα όλες τις πτυχές της υπόθεσης μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Φάνη Μακρίδη «Κύπρος, ο ομφαλός των παρακολουθήσεων», στο οποίο περιλαμβάνεται μεγάλο κεφάλαιο για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστου του κ. Αγγελίδη. Ο Γενικός Εισαγγελέας ακύρωσε την έρευνα. Δεν μας αφορούν τα «ναι μεν αλλά». Μας αφορά μόνο η ουσία: Ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν θέλουν να γίνει η έρευνα; Και γιατί;

Αν μετά το πόρισμα της Αρχής για το «κράτος μαφία» αυτοεξαιρέθηκαν για να διασφαλιστεί η αμεροληψία στις έρευνες, γι΄ αυτή την έρευνα που αφορά άμεσα τον έναν εκ των δύο δεν θέλουν να διασφαλιστεί η αμεροληψία;