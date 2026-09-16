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Οικονομικά κίνητρα έως €35.000 ανά εκδήλωση προβλέπει το νέο σχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού για την προσέλκυση συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων, ταξιδιών κινήτρων, διεθνών διαγωνισμών και εργαστηρίων πωλήσεων στην Κύπρο.

Το «Σχέδιο Κινήτρων για προσέλκυση εκδηλώσεων συνεδριακού τουρισμού 2026–2029» διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό €150.000 και αποσκοπεί στην ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού, με πρόσθετα κίνητρα για διοργανώσεις τον χειμώνα και σε περιοχές της υπαίθρου.

Βασική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο, που λειτουργούσε μέχρι το 2025, είναι ότι το ύψος του κινήτρου καθορίζεται πριν από τη διοργάνωση. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενσωματώνουν τη χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό τους και να αξιολογούν εγκαίρως την επιλογή της Κύπρου.

Τα ποσά ανά κατηγορία εκδήλωσης

Τα ανώτατα οικονομικά κίνητρα διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία εκδήλωσης Ανώτατο ποσό Συνέδρια και συναντήσεις μη κερδοσκοπικών οργανισμών, συνδέσμων και ανώτερων ή ανώτατων εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων €25.000 Εταιρικά συνέδρια €35.000 Ταξίδια κινήτρων €20.000 Διεθνείς διαγωνισμοί και εργαστήρια πωλήσεων €10.000

Για τα συνέδρια και τα ταξίδια κινήτρων, το ποσό υπολογίζεται με βάση ζώνες τουριστικού οφέλους που συνδέονται με τις παραγόμενες διανυκτερεύσεις. Συνυπολογίζονται επίσης η περίοδος, η περιοχή και η φύση της διοργάνωσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Το σχέδιο προβλέπει ότι τουλάχιστον το 75% των συμμετεχόντων πρέπει να προέρχεται από το εξωτερικό. Για τους διεθνείς διαγωνισμούς και τα εργαστήρια πωλήσεων απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον 50 ατόμων από το εξωτερικό.

Βασική προϋπόθεση είναι επίσης η πραγματοποίηση εκδρομής, ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν την Κύπρο και να εμπλουτίσουν την εμπειρία της επίσκεψής τους.

Η τετραετής διάρκεια του σχεδίου επιδιώκει να διευκολύνει τον έγκαιρο προγραμματισμό, καθώς οι συνεδριακές διοργανώσεις συχνά ανατίθενται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών έως και τέσσερα χρόνια πριν από την πραγματοποίησή τους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι, ανάλογα με την κατηγορία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οργανισμοί, σύνδεσμοι, σωματεία και ιδρύματα, καθώς και δημόσια και ιδιωτικά ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Περιλαμβάνονται επίσης εγγεγραμμένοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, αδειούχα γραφεία τουρισμού και ταξιδιών και εταιρείες από την Κύπρο και το εξωτερικό που διοργανώνουν εκδηλώσεις συνεδριακού χαρακτήρα στην Κύπρο.

Εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, φορείς που χρηματοδοτούνται κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και συναντήσεις εταίρων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Πρόσθετη ενίσχυση για χειμώνα και ύπαιθρο

Πρόσθετο οικονομικό κίνητρο προβλέπεται για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, καθώς και για διοργανώσεις από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο στην ύπαιθρο, στα ορεινά και σε ακριτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Πρόσθετη ενίσχυση προβλέπεται επίσης για εκδηλώσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα και προβολή στην Κύπρο, λόγω συμμετοχής προσωπικοτήτων, ή για διεθνείς διοργανώσεις ετήσιου χαρακτήρα που διεκδικούνται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Ισχύς και υποβολή αιτήσεων

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υφυπουργείου, το σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029. Βασίζεται στον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2023/2831 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, γνωστές ως de minimis.

Οι αιτήσεις εξετάζονται μέχρι την εξάντληση των ετήσιων διαθέσιμων πιστώσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υφυπουργείο Τουρισμού, με τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Cyprus Convention Bureau στο ccbincentives@visitcyprus.com ή στο τηλέφωνο (+357) 22 69 11 86.