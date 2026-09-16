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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κατοχή ναρκωτικών, κλοπή, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 535 οχήματα και ελέγχθηκαν 695 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 37 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 339 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 17 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 98 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν έξι καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψε μία υπόθεσης οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από θετικό προκαταρκτικό έλεγχο. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 139 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγινε ένας έλεγχος οδηγού.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.