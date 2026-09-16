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Στην ανεμελιά μιας άλλης εποχής, με τον Super Mario, τον Sonic και τα Pokémon, θα μας μεταφέρει η συναυλία «The Video Game Symphony».

Η διεθνούς φήμης αρχιμουσικός Λίζα Ξανθοπούλου, που θα διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, τονίζει πως «ακούγοντας τις συνθέσεις χωρίς την εικόνα και τη δράση του παιχνιδιού, μπορούμε να εκτιμήσουμε την καλαισθησία της σύνθεσης».

-Η πρωτότυπη συναυλία «The Video Game Symphony» ξεδιπλώνει τη μοναδική εξέλιξη της μουσικής των video games μέσα στον χρόνο. Ποια η ιδιαιτερότητά της; Η μουσική που ακούγεται πίσω από τα video games λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό όπως η κινηματογραφική μουσική σε μια ταινία. Υποβάλλει, δημιουργεί ατμόσφαιρα και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τη δράση. Το ενδιαφέρον στο να ακούσουμε αυτές τις συνθέσεις μέσα σε μια συναυλία είναι ότι ο παίκτης δεν έχει συνήθως την ευκαιρία να προσέξει τη μουσική ως αυτόνομη σύνθεση. Αφήνεται περισσότερο να λειτουργήσει μέσα του και να αυξήσει την απόδοσή του με στόχο… τη νίκη. Γι’ αυτό παίζει άλλωστε. Ακούγοντας, λοιπόν, τις συνθέσεις χωρίς την εικόνα και τη δράση του παιχνιδιού, μπορούμε να εκτιμήσουμε την καλαισθησία της σύνθεσης αλλά και τη δύναμη που μπορεί να έχει η μουσική πάνω στα ανθρώπινα συναισθήματα.

-Η ενορχήστρωση των έργων έχει γίνει από τον συνθέτη Andrés Soto. Τι σας γοητεύει στη δουλειά του; Οι πρωτότυπες συνθέσεις ανήκουν φυσικά στους αντίστοιχους συνθέτες τους. Ο Andrés Soto είναι ένας ταλαντούχος ενορχηστρωτής, ο οποίος μπορεί με δεξιοτεχνία να προσαρμόσει κάθε σύνθεση στις δυνατότητες και στις ανάγκες μιας συμφωνικής ορχήστρας, αφαιρώντας ή προσθέτοντας στοιχεία όπου χρειάζεται. Με γοητεύει αυτή ακριβώς η ικανότητά του, να μεταφέρει τη μουσική από τον κόσμο των video games στον συμφωνικό ήχο, διατηρώντας ταυτόχρονα τον χαρακτήρα και την ενέργεια της κάθε σύνθεσης, προσαρμοσμένη στη σύνθεση των οργάνων που του δίνεται.

-Τι θα λέγατε στο κοινό που δεν έχει ασχοληθεί με video games; Γιατί να έρθει στη συναυλία; Πολύ ωραία μουσική, δυνατά συναισθήματα. Κραταιοί ρυθμοί, αλλά και ευαίσθητες μελωδικές γραμμές. Νομίζω, επίσης, ότι το πρώτο έργο θα κάνει τους παλαιότερους να νοσταλγήσουν την ανεμελιά μιας άλλης εποχής, όταν τα λεγόμενα ηλεκτρονικά παιχνίδια βρίσκονταν στα μαγαζιά και λειτουργούσαν με κέρματα.

-Πιστεύετε ότι αυτή η εκδήλωση θα συμβάλει στο να έρθει κοντά στη συμφωνική μουσική ένα διαφορετικό κοινό; Ακριβώς, και θα την παρομοίαζα με ένα μουσικό «δόλωμα», με στόχο τα νέα «ψαράκια» που θέλουμε να φέρουμε κοντά στην ποιοτική μουσική. Πιστεύω, επίσης, πως αν καλούνταν οι νέοι της Λευκωσίας να κάνουν μια playlist για τη συναυλία αυτή, θα κατάρτιζαν με ζήλο το πρόγραμμα που θα ήθελαν να ακούσουν από τη συμφωνική τους ορχήστρα, στην Πλατεία Ελευθερίας στις 18 Σεπτεμβρίου.

-Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα; Το πρόγραμμα είναι ένα ταξίδι στην ιστορία των video games από τα πρώτα χρόνια μέχρι σήμερα. Θα περάσουμε από τον Super Mario, τον Sonic και τα Pokémon μέχρι το World of Warcraft, το Undertale, το Final Fantasy VII, το Skyrim, το Fortnite, το The Legend of Zelda, το Monster Hunter και το Kingdom Come. Είναι ένα πρόγραμμα με πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες: Από μουσικές που κουβαλούν έντονη νοσταλγία μέχρι μεγάλες, κινηματογραφικές και επικές στιγμές. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε βάλει αρκετά «δολώματα» στο πρόγραμμα, ώστε ο καθένας να βρει τουλάχιστον ένα που θα τον κάνει να πει: «Αυτό το ξέρω!»

-Πόσο δύσκολο ήταν να κερδίσετε την αναγνώριση ως γυναίκα μαέστρος σ’ έναν ανδροκρατούμενο χώρο; Παλιά, όταν βγήκα στο εξωτερικό για να σπουδάσω, οι γυναίκες μαέστροι αποτελούσαμε μόλις το 2% περίπου του χώρου. Σήμερα η θέση της γυναίκας έχει σαφώς προωθηθεί σε όλα σχεδόν τα επαγγέλματα. Ωστόσο έχω την αίσθηση πως, όταν πρόκειται για την πλήρωση μιας θέσης με καλές απολαβές, στην οποία το πρόσωπο που θα επιλεγεί έχει ιδιαίτερη δύναμη να επηρεάζει ανθρώπους και πράγματα, οι γυναίκες ακόμη και σήμερα αποτελούν συχνά δεύτερη επιλογή.

-Τι είναι αυτό που απολαμβάνετε περισσότερο όταν ανεβαίνετε στο πόντιουμ; Η μουσική είναι για μένα ο δεύτερος πλανήτης μου. Εκεί κατοικεί η ψυχή μου και δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει μόνο ζωή, και αυτή τη ζωή τη μοιράζομαι με πολλούς ανθρώπους. Ζούμε μαζί μέσα σ’ έναν άφθαρτο ακουστικό χώρο, γεμάτο εικόνες και ιστορίες και αμέτρητες αποχρώσεις συναισθημάτων. Ζούμε έτσι το παρόν, γιατί μόνο αυτό υπάρχει. Υπάρχει ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα και η απόλαυση του αποτελέσματος και, κυρίως, της υπέργειας επικοινωνίας με την ορχήστρα και το κοινό.

Βιντεοπαιχνίδια από το Video Games Museum της Κρήτης που παρουσιάζονται στην έκθεση «Η ιστορία των video games».

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