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Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε χθες Τρίτη η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό (CBO), όργανο χωρίς κομματικό πρόσημο, οι υπολογισμοί της οποίας καλύπτουν την περίοδο ως και τον Αύγουστο.

Η CBO προειδοποίησε ότι ακόμη κι αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά δύο δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα. Σε περίπτωση κλιμάκωσής της, που σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, το κόστος θα αυξάνεται κατά 3 δισεκ. δολάρια τον μήνα.

Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στις μάχες, αλλά και τις δαπάνες, που μεγεθύνονται, για τα καύσιμα που καταναλώνουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της υπηρεσίας, μόνο η δαπάνη για την αναπλήρωση των πυρομαχικών που αναλώθηκαν στον πόλεμο, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, θα ανέλθει σε 21,7 δισεκ. δολάρια.

Η CBO εκφράζει εξάλλου ανησυχία για την μείωση των αποθεμάτων των πυραύλων αναχαίτισης. Συγκρίνοντας τις δαπάνες για τους πυραύλους αυτούς με τον συνολικό αριθμό τους που έχει αγοραστεί, οι ΗΠΑ «πιθανόν χρησιμοποίησαν από το μισό ως τα δυο τρίτα των αποθεμάτων τους από τον Ιούνιο του 2025», σημείωσε.

Προχθές Δευτέρα, έκθεση του γενικού επιθεωρητή του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι παρατηρούνται «ελλείψεις» πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, διαπίστωση που η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες.

Η ανάλυση της CBO έγινε κατόπιν αιτήματος δημοκρατικών κοινοβουλευτικών.

Τον Ιούλιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωνε ότι το κόστος του πολέμου ανερχόταν σε 37,5 δισεκ. δολάρια.

Η CBO εκτιμά εξάλλου ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει επίπτωση στον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, κυρίως εξαιτίας των διαταράξεων που προκαλεί στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και αέριο.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, η Τεχεράνη έκλεισε το στενό του Ορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Βασιζόμενη στον δείκτη PCE, η υπηρεσία προϋπολογισμού ανέβασε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό το πρώτο τρίμηνο του 2027 κατά 0,5 μονάδα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

Η πρόβλεψή της που αφορά τον υποκείμενο πληθωρισμό -σ.σ. ή αλλιώς «δομικό πληθωρισμό», εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών της ενέργειας και των τροφίμων- επίσης αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, κατά 0,3%.

Η αύξηση του πληθωρισμού θα επιφέρει επίσης αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, ανέφερε ακόμη η CBO.

AΠΕ-ΜΠΕ