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Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς μετά τις πολύωρες απολογίες τους ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.

Έπειτα από δυο προθεσμίες που έλαβαν οι δυο γιατροί εμφανίστηκαν χθες λίγο μετά τις 14:00 ενώπιον του ανακριτή, έχοντας προηγουμένως προετοιμάσει και καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τις θέσεις τους.

Ακολούθησε ένας μαραθώνιος κύκλος ερωτήσεων και απαντήσεων, με τον δικαστικό λειτουργό να ζητά διευκρινίσεις για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όταν ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Η απολογία της γιατρού

Πρώτη άρχισε να απολογείται η γιατρός, η οποία από τα πρώτα στάδια της έρευνας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δικογραφίας, καθώς ήταν η ίδια που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη “θεραπεία”.

Η κατηγορούμενη παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή περίπου οκτώ ώρες και στην απολογία της φέρεται να απέρριψε πλήρως την κατηγορία που της αποδίδεται, αρνούμενη ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια ενέργεια από την πλευρά της.

Ειδικότερα η γιατρός φέρεται να ισχυρίστηκε πως τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία τοποθετούνται χρονικά μετά τις 16:00 το απόγευμα.

Πρόκειται για κρίσιμη πτυχή της υπόθεσης, που βρίσκεται στο “μικροσκόπιο” των αρχών, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ψηφιακά δεδομένα που αποτυπώνουν τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και, μεταξύ άλλων, την ώρα κατά την οποία καταγράφηκε ο πρώτος συναγερμός.

Ιδιαίτερη έμφαση φέρεται να έδωσε ο ανακριτής στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη ένδειξη συναγερμού που έδωσε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης έως την κλήση του ΕΚΑΒ. Επί του ζητήματος αυτού η κατηγορούμενη φέρεται να επέμενε πως ο συναγερμός που χτυπάει στο μηχάνημα δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή, καθώς μπορεί να πρόκειται για κάποιο άλλο πρόβλημα, εν προκειμένω πρόβλημα με τις φλέβες και τους φλεβοκαθετήρες που είχε τοποθετηθεί στο δημοφιλή καλλιτέχνη.

Στη συνέχεια απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις του ανακριτή, η γιατρός υποστήριξε συμφωνα με πληροφορίες πως η ίδια τήρησε όλα τα πρωτόκολλα, η ανακοπή έλαβε χώρα στις 16:15 και στις 16:21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο, όπως φέρεται να είπε, παρέλαβε τον καλλιτέχνη αλλα δεν διέθετε ουτε φορείο. Το αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με τα όσα προέβαλε η κατηγορούμενη, ο Γιώργος Μαζωνάκης να τοποθετηθεί σε καρέκλα για να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο και να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ, η οποία αν είχε συνεχιστεί, θα μπορούσε, σύμφωνα με την ίδια να του έσωζε τη ζωή.

Επιπλέον, η γιατρός απέρριψε τις κατηγορίες περί δόλου και τόνισε ότι το ιατρείο της οδού Καρνεάδου λειτουργούσε απολύτως νόμιμα και πως τα μηχανήματα είναι δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) τα έτη 2025 -26.

Σε ό,τι αφορα στο ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκαν στο κινητό της τηλέφωνο και τις οποίες έστειλε σε άγνωστο μέχρι στιγμής παραλήπτη, η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική της. Υποστήριξη πάντως πως παραλήπτης των φωτογραφιών δεν ήταν ο σύζυγός της.

Ακολούθησε η απολογία του συζύγου της, ο οποίος παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου τέσσερις ώρες. Κατά τις πληροφορίες ο κατηγορούμενος επανέλαβε την αρχική του θέση, ότι δηλαδή έλαβε γνώση του συμβάντος μετά τις 16:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας. Προς ενίσχυση του ισχυρισμού του αυτού ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε πως στις 16:06 εκείνος συνταγογραφούσε φάρμακο σε άλλον ασθενή, δεν είχε δηλαδή.καμία σχέση με την θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβάλονταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό του ζευγαριού τάχθηκαν δύο μάρτυρες υπεράσπισης —η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης— οι οποίοι είχαν ήδη δώσει κατάθεση στον ανακριτή από την περασμένη Δευτέρα.

Οι δύο μάρτυρες επιβεβαίωσαν κατά πληροφορίες τον ισχυρισμό του γιατρού, καταθέτοντας ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.

Με τους παραπανω ισχυρισμούς που προέβαλλαν πάντως οι δυο κατηγορούμενοι δεν έπεισαν, καθως αμέσως μετα την ανακριτική διαδικασία που διήρκησε περίπου 17 ώρες, αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους.

Αδιαθεσία

Εν τω μεταξύ, αδιαθεσία αισθάνθηκε νωρίτερα η γιατρός έξω από το ανακριτικό γραφείο μετά την ολοκλήρωση απολογίας της και ενώ στο γραφείο του ανακριτή απολογούνταν ο κατηγορούμενος σύζυγό της.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά από λίγο κατέφθασε ασθενοφόρο με το πλήρωμά του να προσπαθεί να της παράσχει τις πρώτες βοήθεια. Ωστόσο, η κατηγορούμενη ήταν σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλάιγοντας αρνούνταν την ιατρική φροντίδα των διασωστών του του ΕΚΑΒ.

protothema.gr