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ΤΑ ηλεκτρικά σκούτερ είναι ένα οικονομικό και σύγχρονο μέσο μετακίνησης, ευέλικτο και οικολογικό. Πρόκειται για ένα γρήγορο μέσο, το οποίο μπορούν πολίτες να διακινηθούν. Συνεπώς είναι μια χρήσιμη «ανακάλυψη», που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των πολιτών.

ΤΟ πρόβλημα, όμως, είναι το πώς χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρικά σκούτερ από πολίτες. Υπάρχει νομοθεσία, που αν εφαρμοσθεί πλήρως θα βοηθήσει και στην ασφαλή διακίνησή τους. Χρειάζονται προφανώς περισσότεροι έλεγχοι. Θα προσθέταμε πως χρειάζεται, επιβάλλεται, η αύξηση ελέγχων καθώς και τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

ΔΕΝ υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Μπορούν να γίνουν; Προ ημερών στην Βουλή αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ότι το υφιστάμενο οδικό δίκτυο δεν είναι πρακτικό για τους οδηγούς συσκευών προσωπικής κινητικότητας, τα σκούτερ. Έσπευσε, ωστόσο, να τονίσει ότι σε καμία χώρα δεν υπάρχουν ποδηλατικές υποδομές παντού και ούτε και στην Κύπρο θα υπάρξουν.

ΑΥΤΟ που θα υποδεικνύαμε είναι πως θα πρέπει να κατασκευασθούν περισσότερες ποδηλατικές υποδομές από αυτές που υπάρχουν σήμερα. Αυτό θα περιορίσει τη διακίνηση ηλεκτρικών σκούτερ στους δρόμους. Κι αυτό γιατί τούτο προδήλως θέτει σε κίνδυνο τους οδηγούς των συσκευών προσωπικής κινητικότητας.

ΜΕ βάση τα στοιχεία της Αστυνομίας φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση τραυματισμών. Το 2024 καταγράφηκαν δύο περιστατικά τραυματισμών, εκ των οποίων ο ένας ήταν σοβαρός. Το 2025 καταγράφηκαν 15 περιστατικά, με τα έξι να είναι σοβαρά, ενώ φέτος, μέχρι σήμερα καταγράφηκαν 9 περιστατικά εκ των οποίων τα δύο ήταν θανατηφόρα και τα τέσσερα σοβαρά. Εννέα από τα πιο πάνω περιστατικά αφορούσαν ανήλικους. Αυτό το τελευταίο είναι μια χωριστή παράμετρος, που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί αμέσως.

ΣΕ σχέση με τις καταγγελίες, το 2024 έγιναν 2.499, το 2025 2.766 και από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα 5.141. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών αφορά τη χρήση των σκούτερ σε απαγορευμένους χώρους.

ΕΙΝΑΙ, πάντως, πρόδηλο ότι υπάρχει μια κατακόρυφη αύξηση των δυστυχημάτων, αλλά και καταγγελιών. Τούτο είναι αποτέλεσμα και του γεγονότος ότι αυξήθηκαν τα σκούτερ, αλλά και η αλόγιστη, μερικές φορές, χρήσης τους.

ΤΙ χρειάζεται; Περισσότερος έλεγχος. Συστηματικός έλεγχος στους δρόμους και τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Και τα δυο είναι αλληλένδετα και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξουν ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.