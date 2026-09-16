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Δύο διαδοχικά δυστυχήματα συγκλονίζουν το Λος Άντζελες, καθώς ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού συνετρίβη στο Τσάτσγουορθ, κοντά στο σημείο όπου λίγο νωρίτερα δύο άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε σύγκρουση λεωφορείου του Metro με SUV. Από την πτώση του ελικοπτέρου έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον ένας θάνατος, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν πόσα άτομα επέβαιναν σε αυτό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο ανήκε στον τηλεοπτικό σταθμό KNBC/NBC Los Angeles και κάλυπτε το θανατηφόρο τροχαίο που είχε σημειωθεί νωρίτερα στην ίδια περιοχή.

CBS LA chopper shows the NBCLA helicopter crash site. https://t.co/h1kmdVQZo6 pic.twitter.com/oRWAPNXsDA September 16, 2026

Η παρουσιάστρια του NBC4 Κολίν Γουίλιαμς, εμφανώς συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια, είπε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης: «Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας».

BREAKING: An NBC Los Angeles news helicopter crashed during live coverage of a deadly bus crash. The condition of those onboard is unknown. pic.twitter.com/cXMmubKrgq September 16, 2026

Το ελικόπτερο κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης στο Τσάτσγουορθ, κοντά στην οδό Nordhoff, και από την πρόσκρουση τυλίχθηκε στις φλόγες, παρασύροντας και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το ελικόπτερο και αρκετά οχήματα να καίγονται. Η φωτιά κατασβέστηκε, ωστόσο οι έρευνες συνεχίστηκαν στο κουφάρι του ελικοπτέρου.

Aerial footage shows aftermath of helicopter crash in Chatsworth, Los Angeles. https://t.co/5kbSFLCh3X pic.twitter.com/F2fFErAmxT — Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026

Ο νεκρός πιθανότατα βρισκόταν στο έδαφος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη συντριβή.

Additional footage shows the NBC Los Angeles news helicopter crash site. https://t.co/5kbSFLCh3X pic.twitter.com/W3QCAqkDWu — Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι το θύμα πιθανότατα ήταν πεζός και δεν επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ δεν είχε ακόμη εξακριβωθεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος τη στιγμή της πτώσης.

«Εξακολουθούμε να ερευνούμε το ελικόπτερο για να διαπιστώσουμε πόσα άτομα επέβαιναν», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Los Angeles Fire Department (LAFD) on KNBC helicopter crash in California:



"First arriving unit reports an unknown make/type of helicopter has gone down between two commercial buildings. Fire from the crash is exposing four vehicles. Firefighters are in offensive mode, attacking… https://t.co/2c97zwFOuX — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 16, 2026

Δύο νεκροί λίγο νωρίτερα σε σύγκρουση λεωφορείου με SUV

Η συντριβή σημειώθηκε ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για ένα διαφορετικό θανατηφόρο τροχαίο.

Λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα, SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο του Metro στη διασταύρωση των οδών Nordhoff Street και De Soto Avenue στο Τσάτσγουορθ. Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν, ενώ χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν το SUV σφηνωμένο στην αριστερή πλευρά του λεωφορείου, ενώ ένα από τα θύματα φέρεται να εκτινάχθηκε από το όχημα. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

protothema.gr