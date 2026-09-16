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Σε πορεία υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία μεγάλης υδατοδεξαμενής στην Αραδίππου, που θα εξασφαλίσει αυτονομία στην παροχή νερού για 48 ώρες. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) προκήρυξε διαγωνισμό για τη μελέτη κατασκευής της υδατοδεξαμενής και την τοποθέτηση των αγωγών, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέχρι τις 16 Οκτωβρίου.

Στόχος είναι, σύμφωνα με τον ΕΟΑΛ, να προκηρυχθεί διαγωνισμός για τις κατασκευαστικές εργασίες σε περίπου ένα χρόνο. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για τον Οργανισμό αφού θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Αραδίππου, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά από αυτόν της Λάρνακας.

Η μεγάλη δεξαμενή νερού θα κατασκευαστεί στην περιοχή Ριζοελιάς και θα έχει χωρητικότητα 16.000 κυβικών μέτρων. Η περιοχή επιλέχθηκε λόγω του υψομέτρου της, ώστε να μην παρουσιαστούν θέματα με την πίεση του νερού. Για τη δημιουργία της λήφθηκε υπόψη σενάριο κάλυψης αναγκών για νερό για τα επόμενα 30 χρόνια, στη βάση μοντέλων μελλοντικής αύξησης του πληθυσμού, αστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και της ανάγκης βελτίωσης της ασφάλειας τροφοδοσίας σε περιόδους έκτακτων αναγκών.

Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται η τοποθέτηση νέου αγωγού μήκους 3,2 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέσει τη νέα δεξαμενή με τις ζώνες του δικτύου ύδρευσης που θα εξυπηρετεί. Θα τοποθετηθεί, ακόμη, αγωγός τροφοδοσίας της δεξαμενής από το πλησιέστερο σημείο του δικτύου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.