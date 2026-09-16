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Γέμισε το Διαδίκτυο γιατρούς και «γιατρίζοντες». Στο Χ (πρώην Twitter), διάβασα αυτό:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ. Το Αλτσχάϊμερ συχνά αρχίζει σιωπηλά (silently). Εάν καταφέρετε να απαντήσετε σωστά στις πιο κάτω ερωτήσεις, τότε οι πιθανότητές σας να αναπτύξετε άνοια είναι κοντά στο ΜΗΔΕΝ!

Όλα αυτά τα προτείνει κάποιο @BrainsGauge. Εάν απαντήσετε, ετοιμαστείτε να αρχίσετε να λαμβάνετε πακτωλό από αναρτήσεις που σχετίζονται με όποια ασθένεια μπορεί να φανταστείτε.

Θα πείτε τώρα, «θα κάνω κακό αν απαντήσω σε 10 απλές ερωτήσεις;».

Να απαντήσετε, «βεβαίως», αλλά σαν σε παιχνίδι. Όχι σαν ιατρική εξέταση.

Παίξτε σκάκι, μπιρίμπα, Monopoly, ανοίξτε πασιέντσες, τάβλι αν θέλετε, χωρίς χρήματα, γιατί κάποιος από τους δύο θα εκνευριστεί και θα το κλείσει με θόρυβο!

Για τις αναρτήσεις με όλα τα φαγητά που δεν φαντάζεστε και αυτές κατακλύζουν το ίντερνετ, δεν το συζητώ. Τα περισσότερα είναι ολόιδια, όσοι τα δοκιμάσετε θα εκπλαγείτε και θα θυμώσετε! Με τον εαυτό σας…

ΏΩΩΠ! Να ’τα! Πέντε σκόρδα καψαλισμένα στο Facebook. «Να τα τρως σαν να σου λέει το συκώτι σου ότι τα χρειάζεται». Και δίπλα, «αρχίστε από τώρα την αναγέννηση του ήπατος σας». Εντάξει! Είπα να κάνω και λίγες τρέλες στο κρεβάτι. Η σύζυγος ταράχτηκε. Και πήγε να μείνει με τη μάνα της.

Όπως και να ’χει, αυτό το άγαρμπο «ψάρεμα» αθώων ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσέξτε το. Δεν θα βρείτε ησυχία. Και στον ύπνο σας θα περνάνε βλακώδεις διαφημίσεις.

Μία με εκείνον τον «μεσήλικα και βάλε», που διαφημίζει το Thai Chi!

«Τα σόσιαλ μίντια έχουν δώσει φωνή σε λεγεώνες ηλιθίων που, παλιότερα, μιλούσαν μόνο στο μπαρ πίνοντας ένα κρασί και δεν έκαναν κανένα κακό στην κοινότητα, στους γύρω τους. Αν δεν ήξεραν κάτι, σιωπούσαν. Σήμερα, κάμποσοι ελλιπείς μιλάνε λες και έχουν πάρει Βραβείο Νόμπελ. Ζούμε την εισβολή των ηλιθίων».

Αυτά είπε ο Ουμπέρτο Έκο (φωτογραφία), Ιταλός μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος, σημειολόγος και κριτικός λογοτεχνίας. Από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς που ασχολήθηκαν με την επιστήμη της σημειολογίας. Στα μυθοπλαστικά του έργα κρύβεται θησαυρός γνώσεων για θέματα όπως: Θρησκεία, ιστορία, πολιτική και φιλοσοφία. Το πιο γνωστό του έργο είναι το σύνθετο μυθιστόρημα «Το όνομα του Ρόδου», μία ιστορία μυστηρίου που εκτυλίσσεται σε ένα ιταλικό μοναστήρι του 14ου αιώνα.

Το Book Press, έχει σταχυολογήσει αρκετές συγγραφικές συμβουλές του Έκο, με σκωπτική διάθεση και αυτοσαρκασμό:

1. Αποφύγετε τα κλισέ: Είναι ένας αναμασημένος θάνατος.

2. Να εκφράζεστε όσο πιο απλά γίνεται.

3. Μην χρησιμοποιείτε ακρωνύμια, συντομογραφίες κ.λπ.

4. Να θυμάστε ότι οι παρενθέσεις διακόπτουν τη ροή του λόγου.

5. Περιορίστε τη χρήση εισαγωγικών.

6. Ποτέ μην γενικεύετε. Οι πλεονασμοί είναι άχρηστες εξηγήσεις που προσδιορίζουν κάτι που ο αναγνώστης έχει ήδη καταλάβει.

7. Μόνο οι μαλάκες χρησιμοποιούν βρισιές.

8. Να είστε ακριβολόγοι, να λείπουν οι σάλτσες

9. Η υπερβολή είναι η πιο ασυνήθιστη μορφή έκφρασης.

10. Προσοχή στις πολύ τολμηρές μεταφορές: Είναι φτερά σε λέπια φιδιού.

11. Να βάζετε κόμματα μόνο εκεί που πρέπει.

12. Πείτε μου ειλικρινά: Είναι ανάγκη να χρησιμοποιείτε ρητορικές ερωτήσεις;

14. Να είστε συνοπτικοί. Προσπαθήστε να αποτυπώσετε τις σκέψεις σας με όσο το δυνατόν λιγότερες λέξεις, αποφεύγοντας μεγάλες προτάσεις.

15. Μην είστε εμφατικοί! Προσοχή με τα θαυμαστικά!

16. Να γράφετε σωστά τα ξένα ονόματα, όπως Beaudelaire, Roosewelt, Niezsche και ούτω καθεξής.

17. Ξεκινήστε το κείμενό σας με ένα captatio benevolentiae, (καλή θέληση για να ικανοποιήσετε τον εαυτό σας και τον αναγνώστη σας), αλλά μάλλον είστε τόσο ανόητοι που δεν καταλαβαίνετε καν για τι πράγμα μιλάω.

18. Μην αλλάζετε παράγραφο όταν δεν χρειάζεται. Ή τέλος πάντων, μη το παρακάνετε με τις παραγράφους.

19. Σας παρακαλώ, μην χρησιμοποιείτε πληθυντικό ευγενείας. Το θεωρούμε πομπώδες.

20. Μην μπερδεύετε την αιτία με το αποτέλεσμα: Θα κάνατε λάθος.

21. Μην γράφετε συμπεράσματα που δεν προκύπτουν από τις προκείμενες προτάσεις.