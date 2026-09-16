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Η Αστυνομία, στο πλαίσιο του προγράμματος ROADPOL SAFETY DAYS 2026 και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, πραγματοποιεί από σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2026, εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή διακίνηση των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και ειδικότερα των πεζών.

Η εκστρατεία διεξάγεται ταυτόχρονα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL, με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων και την ενίσχυση της οδικής συνείδησης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται στους πεζούς, αλλά και στους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, όπως είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου και η απόσπαση της προσοχής, η επικίνδυνη ή μη ασφαλής διασταύρωση του δρόμου, η μη χρήση ευδιάκριτου ρουχισμού κατά τις βραδινές ώρες, καθώς και η κατανάλωση αλκοόλης ή ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν, παράλληλα, δράσεις ενημέρωσης και διαφώτισης, μεταξύ άλλων σε σχολικές μονάδες και οργανωμένους φορείς, ενώ θα προωθηθεί η χρήση αντανακλαστικού εξοπλισμού από ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.