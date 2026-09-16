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Τα εικονιζόμενα πρόσωπα καταζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κατοχής και κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων η οποία διαπράχθηκε στις 11/09/2026, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Πρόκειται για τους:

HAMOUDA BAKDALIA, 21 ετών, από τη Συρία. AHMAD BAQDALIA, 21 ετών, από τη Συρία. KHALED BAGDALIAH, 23 ετών, από τη Συρία.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

HAMOUDA BAKDALIA

2. AHMAD BAQDALIA

3. KHALED BAGDALIAH