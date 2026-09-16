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Τα εικονιζόμενα πρόσωπα καταζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κατοχής και κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων η οποία διαπράχθηκε στις 11/09/2026, στην Επαρχία Αμμοχώστου.
Πρόκειται για τους:
- HAMOUDA BAKDALIA, 21 ετών, από τη Συρία.
- AHMAD BAQDALIA, 21 ετών, από τη Συρία.
- KHALED BAGDALIAH, 23 ετών, από τη Συρία.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.
- HAMOUDA BAKDALIA
2. AHMAD BAQDALIA
3. KHALED BAGDALIAH