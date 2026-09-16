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Το Εφετείο απέρριψε χθες Τρίτη άλλη μια έφεση της Γερμανίδας που κατηγορείται ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για σφετερισμό ε/κ περιουσιών στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας.

Αυτή τη φορά η Γερμανίδα παραπονείτο για την συνεχιζόμενη κράτησή της αλλά και για την αναβολή της υπόθεσης συνεπεία προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, η εφεσείουσα επανειλημμένως απασχόλησε, τόσο το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση την οποία αντιμετωπίζει, όσο και το Εφετείο, με το ζήτημα της διαταχθείσας κράτησής της. Μόλις στις 4.9.2026, το Εφετείο είχε απορρίψει άλλη έφεση της για το θέμα της συνεχιζόμενης κράτησής της.

Η Γερμανίδα αντιμετωπίζει 46 κατηγορίες που αφορούν το αδίκημα της δόλιας συναλλαγής σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, κατ’ ισχυρισμό παράνομη νομή και χρήση ακινήτων χωρίς τη συναίνεση των ιδιοκτητών και μια κατηγορία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Tα όσα αποδίδονται στην εφεσείουσα αφορούν συναλλαγές σε σχέση με ακίνητες περιουσίες στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο της επαρχίας Κερύνειας, μεταξύ των ετών 2023-2024, επί των οποίων, αποτελεί θέση της Κατηγορούσας Αρχής ότι, ανεγείρονταν συγκροτήματα κατοικιών. Η πρωτόδικη διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο συνεχιζόμενης ακρόασης, έχοντας αρχίσει τον Μάρτιο του έτους 2025, με την εφεσείουσα να τελεί υπό κράτηση από τις 19.7.2024.

Το Εφετείο έκρινε ότι δεν υπήρχε οτιδήποτε μεμπτό στην απόφαση του Κακουργιοδικείου για αναβολή της υπόθεσης αφού υπήρχε αιτιολογημένο αίτημα. Απορρίπτοντας όλους τους λόγους έφεσης επεσήμανε πως «η παρούσα αγγίζει τα όρια της κατάχρησης, αφού το τι μεσολάβησε κατά τις αμέσως προηγούμενες μέρες δεν ήταν ικανό να ανατρέψει το τι ίσχυε κατά την αμέσως προηγούμενη δικάσιμο. Με κάθε σεβασμό, τα όσα εγείρονται με τους υπόλοιπους λόγους έφεσης δεν διαφοροποιούνται από το τι κρίθηκε με την ως άνω απόφασή μας στις 4 Σεπτεμβρίου».

Σημειώνεται ότι ο συνήγορος της κατηγορούμενης είχε υποστηρίξει στις εφέσεις του πως αυτή παραμένει υπό κράτηση για πάνω από δύο χρόνια και αν καταδικαζόταν σε εφτά χρόνια φυλάκιση όπως ορίζει ο νόμος, τώρα θα αποφυλακιζόταν με βραχιολάκι ή θα ήταν στην ανοικτή φυλακή, γι’ αυτό και αιτήθηκε την αποφυλάκισή της με όρους, κάτι που απέρριψε το Εφετείο.

Σημειώνεται ότι η συνέχιση της ακρόασης της υπόθεσης είναι ορισμένη για αύριο Πέμπτη.