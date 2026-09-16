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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή της Γιόλου, στην επαρχία Πάφου.

Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες δυνάμεις για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Επιπρόσθετα, πτητικά μέσα πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά βρίσκεται υπό την επιχειρησιακή ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία ζήτησε τη συνδρομή του Τμήματος Δασών. Στην περιοχή έχουν αποσταλεί 5 πυροσβεστικά οχήματα, 2 καδενοφόρα, 23 δασοπυροσβέστες και 3 Δασικοί Λειτουργοί για τον συντονισμό των δυνάμεων μας. Παράλληλα, βρίσκονται σε ετοιμότητα επιπλέον δυνάμεις του Τμήματος Δασών, οι οποίες θα αποσταλούν εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Όπως φαίνεται και από βίντεο που δημοσίευσε η εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης Atlas, η πυρκαγιά μαίνεται σε περιοχή όπου σε κοντινή απόσταση υπάρχουν σπίτια.

Περισσότερα σε λίγο…