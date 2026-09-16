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Τη Δευτέρα στο ουαλικό Κάρντιφ γράφτηκε μια νέα σελίδα στην ιστορία της περιοχής, με τους ηγέτες των Ιρλανδίας, Σκωτίας και Ουαλίας να υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας, με σκοπό να αιτηθούν συνταγματικές αλλαγές για να ανοίξει ο δρόμος για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας. Στο ιστορικό μνημόνιο τονίζονται οι διακριτές ιστορίες, ταυτότητες και πολιτικές παραδόσεις των τριών εθνών τα οποία έχουν δικαίωμα να καθορίζουν το μέλλον τους.

Προκειται για μια επαναστατική πράξη των Τζον Σουίνι, Μισέλ Ο’ Νιλ, Μέρι Λου Μακντόναλντ και Ριν απ Γιόρουερθ, από το σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP), το ιρλανδικό Sinn Fein και το ουαλικό Plaid Cymru, οι οποίοι καλούν τη βρετανική Κυβέρνηση να προετοιμαστεί για να σχεδιάσει και να διευκολύνει τη συνταγματική αλλαγή.

Ιρλανδοί, Σκωτσέζοι και Ουαλοί οραματίζονται ένα μέλλον απαγκιστρωμένο από το «Ηνωμένο Βασίλειο», το Μπάκιγχαμ και το Γουέστμινστερ, ένα μέλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να τελειώσει η ιστορική αδικία που βιώνουν. Πολλά κράτη θα κληθούν να πάρουν θέση για τη διαφαινόμενη αλλαγή. Η Κύπρος, που έχει τη δική της ιστορία με τη βρετανική αποικιοκρατία και τη συνέχισή της, θα στηρίξει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών ή θα θυμηθεί ανύπαρκτους «ιστορικούς δεσμούς» με την Αγγλία;

ΑΛ.ΜΙΧ.