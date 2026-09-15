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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 15χρονο που κατάφερε να επιβιώσει επί 62 ώρες μέσα στο αναποδογυρισμένο σκάφος στην Αλάσκα.

Ο 15χρονος Ντέρεκ Πάρκερ Ανγκναάνγκα είχε βγει για ψάρεμα μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του και τον ξάδελφό του, όταν το μικρό αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν αναποδογύρισε κοντά στο νησί Σεντ Λόρενς.

Το σκάφος παρασύρθηκε στη Βερίγγειο Θάλασσα, με το περιστατικό να σημειώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της οικογένειας, μία από τις πετονιές τους ενδέχεται να μπλέχτηκε στη μηχανή, με αποτέλεσμα να ανατραπεί η βάρκα.



Η Ακτοφυλακή εντόπισε τον παγωμένο από το κρύο, πεινασμένο και εξαντλημένο έφηβο να κάθεται πάνω στη βάρκα, περίπου στις 10:30 το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου, αφότου είχαν λάβει ενημέρωση πως δεν είχαν επιστρέψει στο σπίτι τους από τους Πολιτειακούς Αστυνομικούς της Αλάσκας.



Στη συνέχεια, η Ακτοφυλακή ζήτησε από το πλήρωμα του Northwest Explorer, ενός κοντινού αλιευτικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν και επιστήμονες, να βοηθήσει στη διάσωσή του.

Πώς επέζησε επάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος

«Τέσσερις ημέρες και τρεις νύχτες… Επέζησε προσευχόμενος, χωρίς φαγητό και νερό… Μου είπε ότι καθόταν έτσι και προσευχόταν όλη την ώρα» έγραψε η μητέρα του 15χρονου, Βίνα Κουλοουίγι, σε ανάρτησή της στο Facebook.

Ανέφερε επίσης πως πλέον ο γιος της αναπληρώνει τον ύπνο του μετά τη δραματική περιπέτεια που κόστισε τη ζωή στον 35χρονο αδελφό του, Σίντνεϊ και τον 34χρονο ξάδελφό του, Μπάρτον Ρούκοκ.

Ο Σίντνεϊ, ο οποίος ήταν κυβερνήτης της βάρκας, πνίγηκε όταν παγιδεύτηκε κάτω από το αναποδογυρισμένο σκάφος, ενώ ο Μπάρτον κατάφερε να επιβιώσει μαζί με τον 15χρονο για μία ημέρα, προτού η κατάστασή του επιδεινωθεί, πέσει στο νερό και τελικά χάσει τη ζωή του, ανέφεραν μέλη της οικογένειας.



«Προσπαθούσε να μην αφήσει τον αδελφό του και τον ξάδελφό του»

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έγραψε η θεία του σε σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της οικογένειας, ο 15χρονος απεγνωσμένα να κρατήσει τα σώματα του αδελφού του και του ξαδέλφου του μετά τον θάνατό τους, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

«Προσπάθησε να μην αφήσει τον αδελφό και τον ξάδελφό του, αφού πνίγηκαν, αλλά δεν μπόρεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τελικά, τα σώματά τους ανασύρθηκαν αργότερα.

iefimerida.gr