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Αύξηση 3,8% κατέγραψε το συνολικό ωριαίο εργατικό κόστος στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας αυξήθηκαν κατά 3,9% σε ετήσια βάση, ενώ το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσε άνοδο 3,6%.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, το συνολικό ωριαίο εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 1%, μετά τη διόρθωση για εποχικές διακυμάνσεις.

Στην ίδια εποχικά διορθωμένη βάση, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας αυξήθηκαν επίσης κατά 1%, ενώ το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος ενισχύθηκε κατά 0,9%.