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Αλλάζουν άρδην οι σχεδιασμοί για τις νέες φυλακές. Η επιλογή του Μαθιάτη είναι πλέον παρελθόν και όπως έγραψε πρώτος ο «Φ», η νέα επιλογή αφορά σε κρατική γη στον Άγιο Σωζόμενο.

Το θέμα της ανέγερσης νέων φυλακών απασχόλησε σημερινή σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όπου τέθηκαν οι νέοι σχεδιασμοί, με επίκεντρο την επιλογή του Αγίου Σωζόμενου και με κριτήριο το κόστος αλλά και τις αντιδράσεις των κατοίκων του Μαθιάτη. Ήδη σήμερα η Ομάδα Προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού Πλούτου Μαθιάτη με ανακοίνωσή της εκφράζει τη σφοδρή αντίθεσή της με την ανέγερση των νέων φυλακών στην περιοχή χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες και σε αρχαιολογικό χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι εντός Σεπτεμβρίου θα γινόταν παρουσίαση στους κατοίκους του Μαθιάτη του μάστερ πλαν ώστε να αποφασίσουν κατά πόσον επιθυμούν την ανέγερση των νέων φυλακών στην περιοχή τους ή όχι. Τελικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης κινήθηκε προς άλλη επιλογή, αυτήν του Αγίου Σωζόμενου, αφού προκρινόταν πως θα υπήρχαν αντιδράσεις που θα καθυστερούσαν το έργο.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η επιλογή του κρατικού τεμαχίου στον Άγιο Σωζόμενο έγινε κατόπιν αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων, με βασικά κριτήρια το συνολικό κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών.

Κατά τη σημερινή σύσκεψη εξετάστηκε η πρόοδος των διαδικασιών και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου, ο σχεδιασμός του οποίου προχωρεί πλέον με χωροθέτηση στην περιοχή Αγίου Σωζόμενου.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου χώρου εξελίσσεται παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες αναγκαίες διεργασίες για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και τη χρηματοδότηση του έργου. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση και τελική η επιλογή του χώρου δεν καθυστερεί την προετοιμασία του έργου.

Η περιοχή Μαθιάτη, αναφέρει το υπουργείο, αποτέλεσε την αρχική επιλογή. Από την περαιτέρω τεχνική εξέταση διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη του έργου στον συγκεκριμένο χώρο θα απαιτούσε σημαντικές πρόσθετες υποδομές, μεταξύ των οποίων νέο οδικό δίκτυο, αποχετευτικό και υδρευτικό δίκτυο, καθώς και τις αναγκαίες υποδομές ηλεκτροδότησης. Οι απαιτήσεις αυτές συνεπάγονται πρόσθετο κόστος αλλά και μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης.

Αντίθετα, το κρατικό τεμάχιο στον Άγιο Σωζόμενο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται ή είναι άμεσα προσβάσιμες βασικές υποδομές οδικού δικτύου, αποχέτευσης, ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός αυτό περιορίζει τόσο το κόστος όσο και τον χρόνο που απαιτείται για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου.

Στόχος της Κυβέρνησης, αναφέρει καταληκτικά το ΥΔΔΤ, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συγκροτήματος με τον οικονομικότερο, ταχύτερο και λειτουργικότερο τρόπο, χωρίς εκπτώσεις στις απαιτήσεις ασφάλειας, λειτουργικότητας και στις σύγχρονες προδιαγραφές σωφρονιστικών ιδρυμάτων.