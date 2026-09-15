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Αύξηση 17,8% κατέγραψε σε ετήσια βάση ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.
Αντίθετα, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων υποχώρησε κατά 2,5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
Τα στοιχεία αφορούν τη μεταβολή της αξίας του κύκλου εργασιών στους δύο κλάδους.