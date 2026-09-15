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Ανταπόκριση από Στρασβούργο

Σημαντική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή και την κυπριακή βιομηχανία αποτελεί η εισήγηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη δημιουργία ειδικού προσωρινού ταμείου απανθρακοποίησης, με στόχο τη στήριξη των τσιμεντοβιομηχανιών και των εταιρειών παραγωγής αλουμινίου.

Την πρόταση προωθεί, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλας, ως σκιώδης εισηγητής της σχετικής έκθεσης. Η εισήγηση αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη.

Βασικός στόχος του προτεινόμενου μηχανισμού είναι η στήριξη ευρωπαϊκών βιομηχανιών οι οποίες καλούνται να επωμιστούν αυξημένο κόστος εξαιτίας των φορολογιών που συνδέονται με τις εκπομπές ρύπων. Το πρόσθετο αυτό κόστος, σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους έναντι επιχειρήσεων από τρίτες χώρες, οι οποίες δεν επιβαρύνονται κατ’ ανάγκην σε αντίστοιχες φορολογίες.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για εξαγωγικές επιχειρήσεις της Κύπρου. Ενδεικτικά, αν η τσιμεντοποιία στο Βασιλικό εξάγει προϊόντα στον Λίβανο θα κληθεί να ενσωματώσει στο κόστος και την επιβάρυνση που προκύπτει από τη φορολογία για τις εκπομπές ρύπων. Αντίθετα, επιχειρήσεις από τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, ενδέχεται να μην επωμίζονται αντίστοιχο κόστος, αποκτώντας έτσι πλεονέκτημα ως προς την τελική τιμή των προϊόντων τους.

Μιλώντας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Χατζηπαντέλας υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με άνισους όρους ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές.

«Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε ένα διεθνές περιβάλλον χωρίς κάποιο μηχανισμό στήριξης, με αποτέλεσμα να χάνουν συνεχώς μερίδιο αγοράς. Με αυτό το στοχευμένο εργαλείο στηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα χρηματοδοτούμε πραγματικές επενδύσεις απανθρακοποίησης», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαντέλα, μέσω του προσωρινού ταμείου επιδιώκεται, αφενός, να περιοριστεί το ανταγωνιστικό μειονέκτημα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και, αφετέρου, να διοχετευθούν πόροι σε επενδύσεις που θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών τους.

Η φιλοσοφία της πρότασης είναι ότι η μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών δεν θα πρέπει να οδηγεί σε απώλεια ανταγωνιστικότητας ή μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να συνοδεύεται από εργαλεία που θα επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επενδύουν στην απανθρακοποίηση παραμένοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.