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Νέα στοιχεία για τη σχέση του αδικοχαμένου Στυλιανού Κωνσταντίνου με τους γονείς του έρχονται στο φως από την κατάθεση νέας μάρτυρος κατηγορίας. Ανάμεσα σε άλλα, ο Στυλιανός φέρεται να έλεγε στις δασκάλες του ότι θα σκοτώσει τον πατέρα του όταν μεγαλώσει, αν εκείνος ξανακάνει τη μητέρα του να κλάψει.

Σειρά σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου είχε η Χ.Κ.Α. η οποία ήταν δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης του Στυλιανού στην πρώτη δημοτικού. Η πρώτη της επαφή με το παιδί ήταν όταν αυτός ήταν στην προδημοτική.

Όπως είπε, ήταν υπεύθυνη για ένα άλλο παιδί, όμως αντιλήφθηκε τη συμπεριφορά του Στυλιανού και ήρθε σε επαφή με τη δασκάλα του. Μαζί αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να γίνει παραπομπή για την περίπτωση του.

«Θα τον σφάξω όπως σφάζει τες τσούρες»

Από την κατάθεση της μάρτυρος, ξεχώρισε η αναφορά σε λόγια του Στυλιανού όταν φοιτούσε στην Α’ τάξη του δημοτικού. Σύμφωνα με την ίδια, το παιδί φέρεται να έλεγε στις δασκάλες του κατ’ επανάληψη δύο συγκεκριμένες φράσεις: «Θα σφάξω τον παπά μου όπως σφάζει τες τσούρες» και «θα τον σκοτώσω όταν μεγαλώσω αν ξανακάνει τη μάμμα μου να κλαίει».

Η μάρτυρας είπε πως οι εκφράσεις αυτές ήταν πιο έντονες τις Δευτέρες, μετά δηλαδή τις ημέρες του Σαββατοκυρίακου. Η εκτίμηση της ίδιας είναι ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυρίακου ο Στυλιανός έβλεπε και βίωνε συγκεκριμένα πράγματα που είχαν αρνητική επίδραση επάνω του.

Η μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο και τις κινήσεις που έκανε ο Στυλιανός, όταν τους έλεγε τις συγκεκριμένες εκφράσεις. Ειδικότερα, είπε πως με το αριστερό χέρι έπιανε το κεφάλι προς τα πίσω και με το δεξί του χέρι έκανε μια κίνηση από τα αριστερά προς τα δεξιά στον λαιμό της σαν να κρατά μαχαίρι.

Όταν η Χ.Κ.Α. προσπαθούσε να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους που τα λέει αυτά ο Στυλιανός, εκείνος φέρεται να σταματούσε τη συζήτηση. «Σαν να ήταν δασκαλεμένος να μη μιλήσει», εξήγησε η μάρτυρας.

Οι συμμαθητές του Στυλιανού τον απέρριπταν

Κατά τη μάρτυρα, η κακή κατάσταση του Στυλιανού σε θέματα υγιεινής οδηγούσε στην απομόνωση του από τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποίαδεν ήθελαν να κάθεται ή να παίζει μαζί τους.

Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε περιπτώσεις όπου άλλα παιδιά της είχαν πει πως δεν θέλουν να παίξουν μαζί του επειδή «βρωμεί», ενώ ο Στυλιανός ήταν μπροστά και βίωνε απευθείας την απόρριψη.

Πρόσθεσε ότι παρά τις προσπάθειες των δασκάλων να παροτρύνουν τα άλλα παιδιά να παίζουν μαζί του αφού είναι φίλος και συμμαθητής του, τα ίδια εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε άρνηση και να τον παραμερίζουν.

Για ώρες στη μάντρα με ένα μωρό στο αυτοκίνητο

Κατά την εξέταση της από την Κατηγορούσα Αρχή, η μάρτυρας αναφέρθηκε και σε συνομιλίες που είχε εκείνο το έτος με τη μητέρα του Στυλιανού, η οποία φέρεται να της είχε κάνει ερωτήσεις σε σχέση με τη μικρή αδερφή του Στυλιανού, που τότε ήταν 1μιση ετών.

Η μητέρα, σύμφωνα με τη μάρτυρα, την είχε ρωτήσει τους λόγους για τους οποίους το παιδάκι της δεν κατάφερε μέχρι εκείνο τον καιρό να περπατήσει. Η ειδική εκπαιδευτικός αντιλήφθηκε μέσα από τη συζήτηση τους ότι το παιδάκι ήταν πολλές ώρες τις ημέρας σε αυτοκίνητο στη φάρμα, καθισμένο σε καρεκλάκι, αφού η μητέρα της έπρεπε να εργάζεται συνεχώς.

Της εξήγησε ότι ο λόγος που δεν μπόρεσε μέχρι τότε να περπατήσει το μωρό ήταν επειδή δεν της έδιναν τη σημασία και τη βοήθεια που χρείαζεται ένα μωρό για να κάνει τα πρώτα του βήματα. Αντί αυτού, την είχαν στο αυτοκίνητο καθισμένη σε ένα καρεκλάκι για ώρες.