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Ανταπόκριση από Στρασβούργο

Στην επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, των επενδύσεων και των διασυνοριακών συναλλαγών στον τομέα της άμυνας στρέφεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να περιορίσει τη γραφειοκρατία που σήμερα μπορεί να καθυστερεί την κατασκευή νέων εργοστασίων, την επέκταση γραμμών παραγωγής και τη μεταφορά αμυντικού υλικού μεταξύ κρατών μελών.

Οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις του πακέτου Defence Readiness Omnibus, ή «Omnibus V», συζητούνται σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ η ψηφοφορία επί των τριών νομοθετικών φακέλων έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Στον πυρήνα της μεταρρύθμισης βρίσκεται ένα ευρωπαϊκό «fast track» για έργα αμυντικής ετοιμότητας. Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 10 Ιουνίου μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προβλέπει ως γενικό κανόνα ότι η απόφαση επί μιας πλήρους αίτησης αδειοδότησης θα πρέπει να λαμβάνεται εντός 42 εργάσιμων ημερών.

Πρόκειται για σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, όταν παρουσίασε το Defence Readiness Omnibus τον Ιούνιο του 2025, προέβλεπε διαδικασία αδειοδότησης διάρκειας έως 60 ημερών.

Το όριο των 42 εργάσιμων ημερών δεν είναι, ωστόσο, απόλυτο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν πρόκειται για ιδιαίτερα σύνθετα έργα ή όταν απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον ή την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, θα μπορεί να δοθεί παράταση. Σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία, η συνολική διάρκεια της διαδικασίας, μαζί με τις παρατάσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 102 εργάσιμες ημέρες.

Ένα «παράθυρο» αντί για πολλές υπηρεσίες

Αλλαγή επιχειρείται και στον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία της αμυντικής βιομηχανίας θα έρχεται σε επαφή με τις εθνικές αρχές. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει μία αρμόδια αρχή ως ενιαίο σημείο επαφής για τα έργα αμυντικής ετοιμότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, αυτό τον ρόλο αναμένεται να λάβει το Υπουργείο Άμυνας.

Το συγκεκριμένο σημείο, θα αποτελεί το μοναδικό σημείο επικοινωνίας του επενδυτή κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, θα συντονίζει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και θα παρέχει πληροφορίες για τα απαιτούμενα έγγραφα και τα στάδια της διαδικασίας. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών εγγράφων.

Στην πράξη, επομένως, μια επιχείρηση που θα επιθυμεί, για παράδειγμα, να δημιουργήσει ή να επεκτείνει στην Κύπρο μια μονάδα παραγωγής εξοπλισμού ή τεχνολογιών που εμπίπτουν στα έργα αμυντικής ετοιμότητας, δεν θα χρειάζεται να διαχειρίζεται μόνη της σειρά παράλληλων διαδικασιών με διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες.

Ευκολότερες μεταφορές αμυντικού υλικού

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην οικοδόμηση νέων παραγωγικών μονάδων. Το Defence Readiness Omnibus αφορά επίσης την απλούστευση των μεταφορών αμυντικών προϊόντων και των προμηθειών μεταξύ κρατών μελών.

Στόχος της πρότασης, είναι να περιοριστούν οι σημερινές διοικητικές επιβαρύνσεις στις ενδοευρωπαϊκές μεταφορές αμυντικού εξοπλισμού, μεταξύ άλλων μέσω απλούστερων αδειοδοτικών καθεστώτων.

Το συνολικό πακέτο εντάσσεται στη στρατηγική Readiness 2030, μέσω της οποίας η ΕΕ επιδιώκει να κινητοποιήσει έως και €800 δισ. σε αμυντικές επενδύσεις, αυξάνοντας την παραγωγική δυνατότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και περιορίζοντας τα σημερινά εμπόδια στις επενδύσεις και στη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών.