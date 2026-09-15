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Την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού, Αφροδίτης Λατινοπούλου, ενέκρινε την Τρίτη η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθετώντας σχετική έκθεση έπειτα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με την έκθεση, στις 11 Δεκεμβρίου 2025 ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου διαβίβασε αίτημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την άρση της ασυλίας της κ. Λατινοπούλου σε σχέση με διερεύνηση για τα αδικήματα της κατάρτισης και χρήσης πλαστών εγγράφων και της κατ’ εξακολούθηση απάτης εκλογέων.

Τα φερόμενα αδικήματα, σύμφωνα με το αίτημα των ελληνικών Αρχών όπως αποτυπώνεται στην έκθεση, φέρεται να τελέστηκαν κατά την περίοδο από το 2023 έως τον Ιούνιο του 2024.

Η έκθεση αναφέρει ότι, σύμφωνα με το αίτημα και τις καταγγελίες στις οποίες αυτό βασίζεται, η κ. Λατινοπούλου φέρεται να ίδρυσε το πολιτικό κόμμα «ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ» κατά παράβαση των σχετικών προβλέψεων της ελληνικής νομοθεσίας για την ίδρυση πολιτικού κόμματος.

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην απαίτηση η ιδρυτική διακήρυξη πολιτικού κόμματος να υπογράφεται από τουλάχιστον 200 πολίτες με δικαίωμα ψήφου.

Κατά τα αναφερόμενα στην έκθεση, σημαντικό μέρος των υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος φέρεται να ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες. Στο ίδιο πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές διερευνούν κατά πόσον επηρεάζονται η χρηματοδότηση του κόμματος από δημόσιους πόρους, η λειτουργία του μετά την ίδρυσή του και η συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές του 2023 και στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.

Δεν συνδέονται με άσκηση κοινοβουλευτικών καθηκόντων

Η έκθεση σημειώνει ότι, βάσει του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της ΕΕ, οι Ευρωβουλευτές προστατεύονται από έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο που δόθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση το Ευρωκοινοβούλιο έκρινε ότι τα φερόμενα αδικήματα δεν αφορούν γνώμη ή ψήφο που εκφράστηκε στο πλαίσιο της άσκησης των κοινοβουλευτικών καθηκόντων της κ. Λατινοπούλου.

Παράλληλα, η έκθεση υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, κατά τη διάρκεια της θητείας του ένας Βουλευτής δεν διώκεται, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται ή περιορίζεται χωρίς την άδεια της Βουλής, ενώ η ασυλία των Ευρωβουλευτών στην επικράτεια του κράτους μέλους τους συνδέεται με τις αντίστοιχες εθνικές εγγυήσεις.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο σκοπός της βουλευτικής ασυλίας δεν είναι να αποτελεί προσωπικό προνόμιο του Ευρωβουλευτή, αλλά να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το Ευρωκοινοβούλιο σημειώνει επίσης ότι δεν αποτελεί δικαστήριο και ότι, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας, ο Ευρωβουλευτής δεν μπορεί να θεωρείται κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ελληνικές Αρχές έχουν πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα, η οποία περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό μαρτυριών.

Με βάση τα στοιχεία που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας άρσης της ασυλίας, το Ευρωκοινοβούλιο έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις «fumus persecutionis», δηλαδή ότι η δικαστική διαδικασία έχει κινηθεί με σκοπό να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα της κ. Λατινοπούλου ως Ευρωβουλευτού.

Με την απόφαση που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, το Ευρωκοινοβούλιο αίρει την ασυλία της κ. Λατινοπούλου και αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει άμεσα την απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και στην ίδια την Ευρωβουλευτή.