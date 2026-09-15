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Σε νέα φάση περνά ο «Ψηφιακός Πολίτης», με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής να προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό εκτιμώμενης αξίας €9,7 εκατ. χωρίς ΦΠΑ για την αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής, αλλά και για την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού Ψηφιακής Ταυτότητας, του EUDI Wallet.

Το ποσό είναι περίπου 6,5 φορές μεγαλύτερο από το €1,5 εκατ. που είχε συμφωνηθεί να καταβάλει η κυπριακή πλευρά για την προηγούμενη φάση, με το Υφυπουργείο να διευκρινίζει ότι αυτή τη φορά πρόκειται για πενταετές και σαφώς ευρύτερο έργο.

Σε απαντήσεις του προς το philenews, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι βασικός στόχος είναι η περαιτέρω αναβάθμιση και διεύρυνση των δυνατοτήτων της υπηρεσίας, με περισσότερα επίσημα ψηφιακά έγγραφα και νέες λειτουργίες. Όπως σημειώνει, το ζητούμενο είναι ο Ψηφιακός Πολίτης να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την καθημερινότητα του πολίτη, διευκολύνοντας συναλλαγές τόσο με το κράτος όσο και με φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Κεντρικό κομμάτι της νέας φάσης είναι το EUDI Wallet. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, η εθνική λύση αναμένεται να είναι διαθέσιμη εντός του 2027, αφού προηγηθούν οι τεχνικές διασυνδέσεις, οι έλεγχοι ασφάλειας και διαλειτουργικότητας και η απαιτούμενη πιστοποίηση. Προϋπόθεση αποτελεί και η εθνική ηλεκτρονική ταυτότητα, η οποία στην Κύπρο λειτουργεί ήδη ως IDMe.cy.

Πρακτικά ομιλούντες, η νέα έκδοση του «Ψηφιακού Πολίτη» θα δίνει στον χρήστη περισσότερες δυνατότητες μέσα από το κινητό. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

– Δημιουργία διαπιστευμένων αντιγράφων σε μορφή PDF των ψηφιακών εγγράφων με κωδικό QR για επαλήθευση της γνησιότητάς τους, αλλά και δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής σε φορείς που το ζητούν (π.χ. τραπεζικά ιδρύματα).

– Δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικής συγκατάθεσης για κοινοποίηση συγκεκριμένων δεδομένων σε εγκεκριμένους τρίτους οργανισμούς.

– Σταδιακή ενσωμάτωση επιπλέον επίσημων εγγράφων και πληροφοριών, όπως είναι η προσφυγική ταυτότητα, η κάρτα στάθμευσης αναπήρων & η ευρωπαϊκή κάρτα αναπήρων, το πιστοποιητικό γέννησης, οι βαθμοί ποινής στην Άδεια οδήγησης, οι πληροφορίες ακίνητης περιουσίας ατόμου, κ.α.

– Ενσωμάτωση υπηρεσίας Update My Details για την επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας του πολίτη

– Λήψη ειδοποιήσεων μέσω της εφαρμογής, για παράδειγμα όσον αφορά την επικείμενη λήξη προσωπικών εγγράφων

– Παρακολούθηση της πορείας αιτημάτων ή αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σε κρατικές υπηρεσίες.

Δικλίδες ασφαλείας για τα δεδομένα των πολιτών

Στο ζήτημα της ασφάλειας, το Υφυπουργείο υποστηρίζει ότι η προστασία προσωπικών δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια αποτελούν βασικές απαιτήσεις του έργου και έχουν ενσωματωθεί στον σχεδιασμό από την αρχή, στη λογική του secure by design. Προβλέπονται έλεγχοι ευπαθειών, αξιολογήσεις κινδύνου, δοκιμές ασφάλειας και διείσδυσης, διαδικασίες άμεσης διαχείρισης περιστατικών, καθώς και υποδομές υψηλής διαθεσιμότητας και ανάκαμψης από καταστροφή. Το EUDI Wallet, όπως αναφέρει, θα περάσει από ευρωπαϊκή διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης πριν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.

Επί τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κόστος. Η νέα προκήρυξη έρχεται λίγους μήνες μετά την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία για την προηγούμενη φάση είχε καταγράψει «έλλειψη επαρκούς και τεκμηριωμένης κοστολόγησης». Για το ποσό έως €1,5 εκατ. που είχε συμφωνηθεί να καταβάλει η Κύπρος, σημείωνε ότι «δεν υπήρχε εκτίμηση κόστους ή λεπτομερής κοστολόγηση κατά την υπογραφή της Σύμβασης».

Το Υφυπουργείο απαντά ότι τα €9.778.000 αποτελούν την εκτιμώμενη αξία για σκοπούς του ανοικτού διαγωνισμού και όχι το τελικό συμβατικό τίμημα. Όπως αναφέρει, προηγήθηκε αναλυτική αποτίμηση του αντικειμένου, των τεχνικών απαιτήσεων, των παραδοτέων και του συνολικού κύκλου ζωής του έργου.

Στο ποσό περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και ενσωμάτωση του EUDI Wallet, οι νέες λειτουργίες και τα ψηφιακά έγγραφα, η μεταφορά στο κυβερνητικό G-Cloud, οι υποδομές κυβερνοασφάλειας και ανάκαμψης, η πενταετής συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, πλατφόρμα εξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας.