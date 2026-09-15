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Στο μικροσκόπιο του Ανωτάτου Δικαστηρίου τέθηκε η νομιμότητα διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο επέτρεπε τη λήψη σάλιου ή αίματος από κρατούμενο για σκοπούς απομόνωσης γενετικού υλικού. Το Ανώτατο έδωσε άδεια για την καταχώριση αίτησης με σκοπό την έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari, με την οποία ζητείται η ακύρωση του συγκεκριμένου διατάγματος. Η διαδικασία αφορά την εξέταση των ζητημάτων που εγείρονται σχετικά με τη λήψη βιολογικού υλικού από κρατούμενο και τη χρήση του για σκοπούς γενετικής ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστή Χάρη Μαλαχτού, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2026, ο Αιτητής προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο υπερέβη την εξουσία του εκδίδοντας διάταγμα με το οποίο τον υποχρέωνε να «συναινέσει» στη λήψη σάλιου ή αίματος.

Το Ανώτατο έκρινε ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως συζητήσιμο ζήτημα κατά πόσο το κατώτερο Δικαστήριο είχε εξουσία να εκδώσει διάταγμα με τέτοια διατύπωση.

Το επίμαχο διάταγμα εκδόθηκε στις 20 Ιουλίου 2026, κατόπιν αίτησης της Αστυνομίας, στη βάση του άρθρου 25 του περί Αστυνομίας Νόμου.

Η υπόθεση αφορούσε διερεύνηση αδικημάτων, που σχετίζονται με παράνομη κατοχή και προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων.

Στην απόφαση του Ανωτάτου γίνεται αναφορά και στην αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας σε σχέση με τη λήψη αίματος.

Όπως αναφέρεται, σε κανένα από τα τεκμήρια της υπόθεσης δεν είχε εντοπιστεί αίμα, ενώ σε ορισμένα είχε εντοπιστεί μεικτό γενετικό υλικό, ενώ σημειώνεται ότι η Αστυνομία είχε ζητήσει τη λήψη σάλιου ή αίματος για σκοπούς απομόνωσης γενετικού υλικού.

Το Ανώτατο σημειώνει ότι στην αίτηση της Αστυνομίας και στον υποστηρικτικό όρκο δεν αναφερόταν γιατί η λήψη αίματος ήταν αναγκαία, δεδομένου ότι γενετικό υλικό μπορεί να απομονωθεί και από το σάλιο, η λήψη του οποίου είναι ευκολότερη και λιγότερο επώδυνη.

Υπό τις περιστάσεις αυτές, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο Αιτητής είχε καταδείξει εκ πρώτης όψεως υπόθεση ότι, στον βαθμό που το διάταγμα αφορούσε τη λήψη αίματος, παραβιάζονταν οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Το Ανώτατο διευκρινίζει, παράλληλα, ότι η παρούσα διαδικασία δεν αφορά διαπίστωση ότι το άρθρο 25 του περί Αστυνομίας Νόμου είναι αντισυνταγματικό.

Στην απόφαση υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, σε απόφαση ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2025, είχε κρίνει ότι το άρθρο 25 δεν παραβιάζει ούτε αντίκειται στο άρθρο 15 του Συντάγματος.

Ο Αιτητής είχε επικαλεστεί, επίσης, την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για σκοπούς πρόληψης και διερεύνησης ποινικών αδικημάτων.

Το Δικαστήριο σημειώνει ότι η Οδηγία έχει μεταφερθεί στην κυπριακή έννομη τάξη με τον Ν.44(I)/2019.

Με την απόφασή του, το Ανώτατο έδωσε άδεια για καταχώριση αίτησης με κλήση για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari στη βάση ότι το κατώτερο Δικαστήριο ενδεχομένως δεν είχε εξουσία να εκδώσει διάταγμα που να υποχρεώνει τον Αιτητή να συναινέσει στη λήψη των δειγμάτων και, επιπρόσθετα, ως προς τη λήψη αίματος, στη βάση ενδεχόμενης παραβίασης των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να επιδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από τη δικάσιμο.

Η υπόθεση ορίστηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου 2026, στις 09:00.

ΚΥΠΕ