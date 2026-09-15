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Η FINCAP Advisers, μέλος του Russell Bedford International, μαζί με τις εταιρείες Reg4Tech Ltd, Finmatek Ltd, Fincap Fund Solutions Ltd και την Eqisure Insurance Brokerage Company Ltd, αποτελούν έναν διεθνή όμιλο που δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με παρουσία στην Κύπρο, Λονδίνο, Χονγκ Κόνγκ, Σεϋχέλλες και Ντουμπάι. Η FINCAP Advisers εξασφάλισε την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index™.

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, τη συνεργασία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η FINCAP Advisers στη δημιουργία μιας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, η οποία ενθαρρύνει την επαγγελματική εξέλιξη, την ομαδικότητα και τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work® Κύπρου, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η πιστοποίηση της Fincap Advisers ως Great Place to Work® αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας της εταιρείας να δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι εκτιμώνται, υποστηρίζονται και έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται. Η επένδυση στους ανθρώπους αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας για κάθε οργανισμό και η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνει η εταιρεία στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης και συνεργασίας.»

Εκ μέρους της FINCAP Advisers, ο Διευθύνων Συνέταιρος της εταιρείας, κ. Δημήτρης Α. Τσίγκης, δήλωσε:

«Στον κόσμο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορεί να επιδείξει ένας οργανισμός είναι οι άνθρωποι του. Ο δικός μας οργανισμός στηρίζεται σε αξίες και ιδανικά που έχουν ως βασική προϋπόθεση ανθρώπους ευτυχισμένους και δραστήριους. Κλείνοντας 10 χρόνια από την ίδρυση του ομίλου μας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους και συνοδοιπόρους μας – και σε όσους είναι σήμερα μαζί μας, αλλά και σε όσους μας συνόδευσαν στα πρώτα μας βήματα. Χωρίς τη δική σας συμβολή, δεν θα υπήρχαν αυτά τα 10 χρόνια του Ομίλου FINCAP Advisers, ούτε φυσικά η τιμή που μας κάνατε με την επίτευξη της διεθνής αναγνώρισης του Great Place to Work®.»