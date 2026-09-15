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Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ακριβές κόστος και ημερομηνία λειτουργίας του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό ζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, η οποία επισκέφθηκε την Τρίτη τον χώρο κατασκευής του έργου.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, της ΔΕΦΑ, της ΕΤΥΦΑ και της ΑΗΚ, με στόχο την ενημέρωση των βουλευτών για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα βήματα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου, δήλωσε ότι ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί επιτόπου η κατάσταση και να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την ολοκλήρωση του έργου.

Χαρακτήρισε το τερματικό έργο στρατηγικής σημασίας, συνδέοντάς το με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Προειδοποίηση για την επάρκεια ηλεκτρισμού

Η Επιτροπή επισκέφθηκε στη συνέχεια τον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Βασιλικού, όπου συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το στρατηγικό πλάνο και ο σχεδιασμός της Αρχής.

«Η επάρκεια ηλεκτρισμού στην πατρίδα μας εκπέμπει SOS, γι’ αυτό χρειάζεται όλοι να συντονιστούν», δήλωσε ο κ. Γεωργίου, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία των εξελίξεων.

Παράλληλα, συνέδεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα με την ολοκλήρωση του τερματικού, τις αποφάσεις για το ηλεκτρικό καλώδιο και άλλες ενεργειακές επιλογές.

Αναμένεται ενημέρωση για τον διαγωνισμό της ΕΤΥΦΑ

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν υποψήφιοι στον διαγωνισμό της ΕΤΥΦΑ, του οποίου η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε ότι σκοπός της επίσκεψης ήταν ακριβώς η ενημέρωση.

Ανέφερε ότι αναμένεται ανακοίνωση για τους υποψηφίους, σημειώνοντας παράλληλα πως η ΕΤΥΦΑ έχει δημοσιοποιήσει την πρόθεσή της να παρατείνει την ημερομηνία, κατόπιν σχετικού αιτήματος διεθνών οίκων.

Πηγή: ΚΥΠΕ