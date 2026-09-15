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Στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 προγραμματίζεται η υπογραφή της σύμβασης για την ανέγερση του νέου κτιρίου της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, με τις εργασίες να αναμένεται να αρχίσουν εντός Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία Cyfield Construction Ltd, έναντι €10.934.000 πλέον ΦΠΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών.

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 22 μήνες, με την αποπεράτωση να προβλέπεται μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2028.

Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ., στη Μεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων, στον έκτο όροφο των γραφείων του Δήμου Λάρνακας.

Διώροφο κτίριο με εξειδικευμένα εργαστήρια

Το νέο κτίριο θα είναι διώροφο, με συνολική έκταση 4.960 τετραγωνικών μέτρων κλειστών και καλυμμένων χώρων.

Θα περιλαμβάνει αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας και συνεδριάσεων, γραφεία προσωπικού και φοιτητών, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια.

Στον σχεδιασμό προβλέπονται επίσης προηγμένες υποδομές πληροφορικής και συστήματα υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για την κάλυψη των ακαδημαϊκών και λειτουργικών αναγκών της Σχολής.